Ο Φιλ Φόντεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το 2030.

Δεν το κουνάει από το Etihad ο Φιλ Φόντεν! Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Άγγλο μεσοεπιθετικό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στους Πολίτες μέχρι το 2030.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής είχε συμβόλαιο για έναν χρόνο ακόμα, εντούτοις δεν έχει σκοπό να φύγει από τη Σίτι, στην οποία αγωνίζεται σε ολόκληρη την καριέρα του. Αρχικά στα τμήματα υποδομής (2008-2016) και εν συνεχεία στην πρώτη ομάδα, από το 2017 μέχρι σήμερα.

Ο Φόντεν έχει στο ενεργητικό του 110 γκολ και 68 ασίστ σε 369 συμμετοχές με τον βρετανικό σύλλογο σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει πανηγυρίσει με τη γαλάζια φανέλα την κατάκτηση έξι πρωταθλημάτων, τριών Κυπέλλων, πέντε League Cup, δύο Community Shield, ενός Champions League, ενός UEFA Super Cup και ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.