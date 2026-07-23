Τζόλης: Η ανάκριση από την Άρσεναλ
Ο Χρήστος Τζόλης εξαργύρωσε την εξαιρετική του πορεία στην Κλαμπ Μπριζ, παίρνοντας μεταγραφή στην Άρσεναλ έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ και οι Λονδρέζοι έσπευσαν να μάθουν όσα περισσότερα μπορούν γι' αυτόν.
Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media του κλαμπ, βλέπουμε τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να... βομβαρδίζεται από ερωτήσεις, με τις απαντήσεις του να αποκαλύπτουν την αγάπη του για το τένις, εκτός ποδοσφαίρου, αλλά και την... καλή πίτσα! Παράλληλα, εξέφρασε την ανυπομονησία του να παίξει με τον Μπουκάγιο Σάκα, ενώ αναφέρθηκε και σε θέματα αναφορικά με τηλεοπτικές σειρές και μουσική.
Δείτε το βίντεο
💭 Hobbies away from football— Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026
🍴 Ideal cheat meal
🤔 Favourite sportsperson
The latest episode of Quickfire Questions features Christos Tzolis 🎤 pic.twitter.com/Bqr16MNp9D
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