Η Άρσεναλ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη από την Κλαμπ Μπριζ, με τον ίδιο να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο.

Η μεγαλύτερη ημέρα, μέχρι την επόμενη, στην καριέρα του Χρήστου Τζόλη πρέπει να θεωρείται η 23η Ιουλίου του 2026, αφού ο Έλληνας άσος αποτελεί και επίσημα ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ!

Οι πρωταθλητές Αγγλίας ανακοίνωσαν την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ από την Κλαμπ Μπριζ, σε ένα deal 40 εκατ. ευρώ, με τον ίδιο να υπογράφει συμβόλαιο πολυετούς διάρκειας με την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα και να γίνεται η ακριβότερη πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή ever.

Παράλληλα, οι «κανονιέρηδες» ενημέρωσαν επίσημα για αυτό που είχε διαρρεύσει, ότι δηλαδή ο Τζόλης θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο «17», καθώς και πως έχει ήδη ξεκινήσει προπονήσεις με τους νέους του συμπαίκτες.

Η ανακοίνωση της Άρσεναλ:

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη με συμβόλαιο μακράς διάρκειας.

Ο 24χρονος επιθετικός έρχεται στην ομάδα μας από την Κλαμπ Μπριζ, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 108 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 43 γκολ και μοιράζοντας 45 ασίστ.

Τα λόγια του τεχνικού διευθυντή, Αντρέα Μπέρτα:

«Ο Χρήστος είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος επιθετικός παίκτης, ο οποίος αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στα αριστερά, αλλά νιώθει άνετα σε οποιαδήποτε θέση της επιθετικής γραμμής. Διαθέτει εξαιρετική ικανότητα εκτέλεσης και με τα δύο πόδια, αποδίδει εξαιρετικά σε κλειστούς χώρους και διαθέτει απίστευτη τεχνική κατάρτιση. »

Ο Χρήστος έχει σημειώσει εντυπωσιακά νούμερα σε γκολ και ασίστ τις τελευταίες τρεις σεζόν και είναι ένας παίκτης που θα ανεβάσει το τεχνικό επίπεδο της ομάδας μας, προσφέροντας παράλληλα θετική ενέργεια, ενθουσιασμό και ισχυρή νοοτροπία.

Είμαστε βέβαιοι ότι ο Χρήστος θα προσφέρει σημαντική βοήθεια στον σύλλογό μας και ελπίζουμε ότι οι φίλαθλοί μας θα απολαύσουν το παιχνίδι του με τη φανέλα της Άρσεναλ.

Ανυπομονούμε να ζήσουμε μαζί αυτό το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο».