Σε ένα ματς με χορταστικό ρυθμό και τέσσερα γκολ, η Λίβερπουλ έμεινε ξανά μακριά από τις νίκες και περιορίστηκε στον βαθμό με 2-2 απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Από ισοπαλία σε ισοπαλία πάει η Λίβερπουλ στο ξεκίνημα της Premier League και μάλιστα με το ίδιο σκορ. Αφού πέταξαν ένα ολόκληρο ημίχρονο στα σκουπίδια, οι Reds βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία ωστόσο δεν κατάφερε να φύγει με το «διπλό». Το γκολ του Μουνιόθ άλλωστε στο 82΄σφράγισε το τελικό 2-2, με τις δυο ομάδες να αναζητούν ακόμα την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Η Νότιγχαμ πήγε με το προβάδισμα στο ημίχρονο

Οι Reds πάντως άργησαν απελπιστικά να μπουν στον ρυθμό του ματς. Οι φιλοξενούμενοι είχαν καταφέρει να φέρουν από την αρχή τον αγώνα στα μέτρα τους και απείλησαν σοβαρά για πρώτη φορά στο 11΄, όμως ο Ζακέ απέτρεψε με σούπερ προβολή το γκολ στο σουτ του Ιγκόρ Ζεσούς. Οκτώ λεπτά αργότερα η Νότιγχαμ πλησίασε ξανά στο προβάδισμα με άστοχη κεφαλιά του Εντόι και τελικά έκανε τη ζημιά στο 24΄.

Από βολέ του Σελς και αδράνεια στην άμυνα της Λίβερπουλ, ο Γκιμπς - Γουάιτ έστρωσε τη μπάλα για τον Εντόι στο ύψος της περιοχής, ο οποίος πλάσαρε άψογα στη γωνία για το 0-1. Οκτώ λεπτά αργότερα η Λίβερπουλ νόμιζε πως βρήκε την απάντηση στην πρώτη της ευκαιρία με γκολ του Βιρτζ, όμως το VAR επενέβη και ακύρωσε το τέρμα για οφσάιντ του Γερμανού.

Προς το φινάλε του ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να βρουν τα πατήματά τους και απείλησαν με καρφωτή κεφαλιά του Βιρτζ στο 45΄που εξουδετέρωσε ο Σελς, όμως τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν γίνει ακόμα χειρότερα στις καθυστερήσεις. Σε εκείνο το σημείο ο Άινα με τρομερή ντρίμπλα άδειασε τον Μουνιόθ στην περιοχή και γύρισε τη μπάλα στο πέναλτι για τον Ιγκόρ Ζεσούς, όμως ο Άλισον με τη βοήθεια του οριζόντιου δοκαριού εξουδετέρωσαν το πλασέ του.

Διπλή απάντηση από τη Λίβερπουλ και ισορροπία

Η ομάδα του Ιραόλα κατάφερε έστω να μπει με άλλον αέρα με την ανάπαυλα και τελικά έφτασε στην ισοφάριση στο 60΄. Αφού ο Χάκπο υποδέχθηκε τη μπάλα από δεξιά, έκανε το παράλληλο γύρισμα για τον Ίσακ που σκόραρε σε κενό τέρμα για το 1-1. Μια ισορροπία ωστόσο που δεν κράτησε για πολύ. Στο 68΄η Φόρεστ έπιασε στον ύπνο την άμυνα της Λίβερπουλ από γρήγορη εκτέλεση πλαγίου, με τον Άλισον να ανατρέπει τον Γουίλιαμς στο τετ-α-τετ και τον Γκιμπς - Γουάιτ να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι για να ανακτήσει το προβάδισμα.

Ακόμα κι έτσι, η Λίβερπουλ δεν παράτησε το ματς και έφτασε ξανά στην ισοφάριση. Στο 82΄ο Βιρτζ με άριστη πάσα σημάδεψε τον Μουνιόθ στην περιοχή, ο οποίος γύρισε το κορμί του κι εκτέλεσε με δύναμη στα δίχτυα από δύσκολη γωνία για το 2-2. Κι αφού το καλοζυγισμένο φάουλ του Σομποσλάι πέρασε δίπλα από το δοκάρι στο 86΄, το 2-2 έμεινε μέχρι τέλους και περιόρισε τη Λίβερπουλ σε δεύτερη σερί ισοπαλία.

Λίβερπουλ (Άντονι Ιραόλα): Άλισον, Φρίμπονγκ (71΄Χράφενμπερχ), Ζακέ (77΄Αραούχο), Φαν Ντάικ, Κέρκες (71΄Τσιμίκας), Μακ Άλιστερ (77΄Ενιόνι), Σομποσλάι, Χάκπο (71΄Ενγκουμόχα), Μουνιόθ, Βιρτζ, Ίσακ

Νότιγχαμ Φόρεστ (Όλιβερ Γκλάσνερ): Σελς, Κούνια, Μιλένκοβιτς, Μουρίγιο, Αϊνά (86΄Νετζ), Γουίλιαμς, Σλάγκερ, ΜακΑτί (90΄+2΄Χάντσον-Οντόι), Εντόι (66΄Ντέλαπ), Γκιμπς-Γουάιτ, Ιγκόρ Ζεσούς (90΄+2΄Ντομίνγκες)

