Λίβερπουλ - Νότιγχαμ: Τύπος άρπαξε τη φανέλα του Ίσακ από παιδί
Η Λίβερπουλ γκέλαρε εκ νέου, αυτή τη φορά ενάντια στη Νότιγχαμ Φόρεστ, με ένα στιγμιότυπο που έλαβε χώρα μετά το τέλος της αναμέτρησης να τραβάει τα βλέμματα. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, διακρίνεται ο Αλεξάντερ Ίσακ να δίνει τη φανέλα του σε πιτσιρικά που του τη ζήτησε όσο εκείνος κατευθυνόταν στα αποδυτήρια.
Κάπου εκεί, εμφανίστηκε ένας ενήλικος άντρας, που άρπαξε τη φανέλα και επιχείρησε να απομακρυνθεί, προς απογοήτευση του αγοριού που έχασε το σπουδαίο αυτό ενθύμιο μέσα από τα χέρια του! Ακολούθησε... κράξιμο από οπαδούς και σεκιουριτάδες που βρίσκονταν στο σημείο, με τον άντρα να δίνει εντέλει τη φανέλα στο παιδί. Ήδη βέβαια, τα πλάνα έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου και τα σχόλια δεν είναι ιδιαίτερα ευγενικά...
Grown ass man tried to snatch away a shirt given by Isak to a kid...Embarrassing pic.twitter.com/0dAPD8xOWo— The Culé 🇧🇪 (@TheBelgianCule) August 29, 2026
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