Ένας άντρας έγινε viral για τους λάθος λόγους, καθώς άρπαξε τη φανέλα που έδωσε ο Ίσακ σε πιτσιρικά.

Η Λίβερπουλ γκέλαρε εκ νέου, αυτή τη φορά ενάντια στη Νότιγχαμ Φόρεστ, με ένα στιγμιότυπο που έλαβε χώρα μετά το τέλος της αναμέτρησης να τραβάει τα βλέμματα. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, διακρίνεται ο Αλεξάντερ Ίσακ να δίνει τη φανέλα του σε πιτσιρικά που του τη ζήτησε όσο εκείνος κατευθυνόταν στα αποδυτήρια.

Κάπου εκεί, εμφανίστηκε ένας ενήλικος άντρας, που άρπαξε τη φανέλα και επιχείρησε να απομακρυνθεί, προς απογοήτευση του αγοριού που έχασε το σπουδαίο αυτό ενθύμιο μέσα από τα χέρια του! Ακολούθησε... κράξιμο από οπαδούς και σεκιουριτάδες που βρίσκονταν στο σημείο, με τον άντρα να δίνει εντέλει τη φανέλα στο παιδί. Ήδη βέβαια, τα πλάνα έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου και τα σχόλια δεν είναι ιδιαίτερα ευγενικά...