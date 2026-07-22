Νότιγχαμ Φόρεστ: Επισκέφτηκε την προετοιμασία ο Μαρινάκης

Νότιγχαμ Φόρεστ: Επισκέφτηκε την προετοιμασία ο Μαρινάκης

Γιάννης Πολιάς
Νότιγχαμ Φόρεστ: Επισκέφτηκε την προετοιμασία ο Μαρινάκης
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Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στην Πορτογαλία, όπου η Νότιγχαμ Φόρεστ πραγματοποιεί την προετοιμασία της.

Με τον Όλιβερ Γκλάσνερ πλέον στον πάγκο, η Νότιγχαμ Φόρεστ ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, πραγματοποιώντας την προετοιμασία της επί πορτογαλικού εδάφους. Την Τετάρτη (22/7), οι Garibaldis αντιμετώπισαν την Μπλάκμπερν σε φιλική αναμέτρηση και επικράτησαν 3-0, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να παρακολουθεί δια ζώσης τον αγώνα.

Ο ισχυρός άντρας της Νότιγχαμ επισκέφτηκε την προετοιμασία της ομάδας του και εθεάθη να συνομιλεί σε χαλαρό κλίμα τόσο με τους ποδοσφαιριστές του συλλόγου, όσο και με τον νέο του προπονητή.

@Photo credits: Nottingham Forest/X
     

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