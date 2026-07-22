Νότιγχαμ Φόρεστ: Επισκέφτηκε την προετοιμασία ο Μαρινάκης
Με τον Όλιβερ Γκλάσνερ πλέον στον πάγκο, η Νότιγχαμ Φόρεστ ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, πραγματοποιώντας την προετοιμασία της επί πορτογαλικού εδάφους. Την Τετάρτη (22/7), οι Garibaldis αντιμετώπισαν την Μπλάκμπερν σε φιλική αναμέτρηση και επικράτησαν 3-0, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να παρακολουθεί δια ζώσης τον αγώνα.
Ο ισχυρός άντρας της Νότιγχαμ επισκέφτηκε την προετοιμασία της ομάδας του και εθεάθη να συνομιλεί σε χαλαρό κλίμα τόσο με τους ποδοσφαιριστές του συλλόγου, όσο και με τον νέο του προπονητή.
Catching up in Portugal. 🇵🇹 pic.twitter.com/90cEjK2frI— Nottingham Forest (@NFFC) July 22, 2026
A positive start to pre-season. 😁 pic.twitter.com/qaHf03OQtt— Nottingham Forest (@NFFC) July 22, 2026
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