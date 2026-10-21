Ο ατζέντης του Βινίσιους Τζούνιορ ανέφερε σε δηλώσεις του πως ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης σκέφτηκε σοβαρά το ενδεχόμενο της Άρσεναλ.

Ξανά στο προσκήνιιο έρχεται το όνομα του Βινίσιους Τζούνιορ, και πάλι όμως όχι για αγωνιστικό λόγο, αλλά για... μεταγραφολογία, και συγκεκριμένα αναφορικά με το ενδιαφέρον της Άρσεναλ το περασμένο καλοκαίρι.

Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε στο στόχαστρο των πρωταθλητών Αγγλίας, κάτι που ουσιαστικά επιβεβαίωσε και ο Ζοσέ Μουρίνιο εμμέσως πλην σαφώς, όταν σε πρόσφατες δηλώσεις του είπε πως αν ήταν στη θέση του (Βινίσιους) θα έφευγε από τη Μαδρίτη. Πλέον, το όλο θέμα έχει αποκαλυφθεί πλήρως, από τον ίδιο τον ατζέντη του παίκτη.

Συγκεκριμένα, ο Μαικλ Γιορμακ, πρόεδρος της Roc Nation που εκπροσωπεί τον 26χρονο winger, ανέφερε μέσω του Sportsboom, σύμφωνα με τη Sun, πως όντως ο Βίνι δέχθηκε κρούση από τους Κανονιέρηδες, την οποία πράγματι εξέτασε σοβαρά. Ωστόσο, τόνισε πως η καρδιά του Βραζιλιάνου ανήκει στη Βασίλισσα, στην οποία βρίσκεται από το 2008 και θέλει να μείνει για πολλά ακόμη χρόνια.

«Αν εξέτασε ποτέ σοβαρά την Άρσεναλ; Εννοείται πως ναι. Όταν μια ομάδα όπως η Άρσεναλ σου στρώνει το κόκκινο χαλί και σε κάνει να νιώθεις ότι πραγματικά σε θέλουν, τότε προφανώς οφείλεις να δώσεις σημασία. Όμως, βρίσκεται εκεί που θέλει να είναι κι εμείς είμαστε χαρούμενοι που είναι εκεί.

Δεν συμβαίνει συχνά ένας αθλητής να ξεκινά την επαγγελματική του πορεία σε μια ομάδα και να την ολοκληρώνει επίσης εκεί. Ξεκίνησε το ταξίδι του στα 18 του, ενώ τώρα είναι 26. Έχει ήδη κατακτήσει τόσα πολλά τρόπαια. Το να παραμένει κανείς σε έναν σύλλογο —και μάλιστα στον καλύτερο σύλλογο του κόσμου— καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό».