Κίμιχ: Εκτός αποστολής για το Μπάγερν - Άρσεναλ
Στο πρόγραμμα των σημερινών παιχνιδιών για τη League Phase του Champions League ξεχωρίζει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ, με τις δύο πανίσχυρες ομάδες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην «Allianz Arena» σήμερα στις 22:00.
Ωστόσο, ο Βενσάν Κομπανί θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Τζόσουα Κίμιχ, καθώς ο Γερμανός έμεινε τελευταία στιγμή εκτός αποστολής για το ματς με τους Κανονιέρηδες.
Όπως έκαναν γνωστό με ανακοίνωσή τους οι Βαυαροί, ο 31χρονος χαφ βιώνει μια απώλεια στο οικογενειακό του περιβάλλον, επομένως δεν θα καταφέρει να δώσει το «παρών» στο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της League Phase.
Το ίδιο το κλαμπ έκανε δεκτό το αίτημα του παίκτη να μείνει στο πλευρό της οικογένειάς του σε αυτές τις στιγμές πένθους και ζήτησε από τον Τύπο και τους φιλάθλους της ομάδας να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους χωρίς να γίνουν περαιτέρω ερωτήσεις και σχετικές αναφορές.
Η ανάρτηση της Μπάγερν
Wegen eines Trauerfalls im engsten Familienkreis befindet sich Joshua Kimmich heute nicht im Kader für das Spiel gegen Arsenal London. Im Namen der Familie bitten wir darum, ihre Privatsphäre und Trauer zu respektieren und damit von weiteren Recherchen und Berichterstattungen abzusehen. In tiefer Anteilnahme steht der gesamte FC Bayern an der Seite von Joshua Kimmich.— FC Bayern München (@FCBayern) October 21, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.