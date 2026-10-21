Χωρίς τον Τζόσουα Κίμιχ θα αντιμετωπίσει η Μπάγερν την Άρσεναλ στο Μόναχο, με τον 31χρονο να μένει εκτός αποστολής λίγες ώρες πριν τη σέντρα του ματς για το Champions League.

Στο πρόγραμμα των σημερινών παιχνιδιών για τη League Phase του Champions League ξεχωρίζει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ, με τις δύο πανίσχυρες ομάδες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην «Allianz Arena» σήμερα στις 22:00.

Ωστόσο, ο Βενσάν Κομπανί θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Τζόσουα Κίμιχ, καθώς ο Γερμανός έμεινε τελευταία στιγμή εκτός αποστολής για το ματς με τους Κανονιέρηδες.

Όπως έκαναν γνωστό με ανακοίνωσή τους οι Βαυαροί, ο 31χρονος χαφ βιώνει μια απώλεια στο οικογενειακό του περιβάλλον, επομένως δεν θα καταφέρει να δώσει το «παρών» στο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της League Phase.

Το ίδιο το κλαμπ έκανε δεκτό το αίτημα του παίκτη να μείνει στο πλευρό της οικογένειάς του σε αυτές τις στιγμές πένθους και ζήτησε από τον Τύπο και τους φιλάθλους της ομάδας να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους χωρίς να γίνουν περαιτέρω ερωτήσεις και σχετικές αναφορές.

Η ανάρτηση της Μπάγερν