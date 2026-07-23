Τζόλης - Άρσεναλ: Σήμερα (23/7) η ανακοίνωση, ποιο νούμερο επέλεξε
Σημαντική είναι η σημερινή (23/7) ημέρα για τον Χρήστο Τζόλη, καθώς εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα ανακοινωθεί ως ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ.
Οι πρωταθλητές Αγγλίας έχουν έρθει εδώ και καιρό σε συμφωνία με τον Έλληνα εξτρέμ, ενώ τα βρήκαν και με την Κλαμπ Μπριζ για ένα ποσό της τάξεως των 40 εκατ. ευρώ, παίρνοντας έτσι τον ποδοσφαιριστή στο Νησί και το «Έμιρεϊτς».
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Άγγλων, τα πάντα έχουν ολοκληρωθεί, ο Τζόλης έχει υπογράψει ήδη το συμβόλαιό του και πλέον απομένει η ανακοίνωση από πλευράς «κανονιέρηδων». Μάλιστα, διέρρευσε και το νούμερο που επέλεξε ο 24χρονος το οποίο θα είναι το «17».
Tzolis— Charles Watts (@charles_watts) July 22, 2026
17 https://t.co/iG6sk0Zri8
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.