Ο Χρήστος Τζόλης αναμένεται εντός της ημέρας (23/7) να ανακοινωθεί από την Άρσεναλ. Ποιο νούμερο διάλεξε.

Σημαντική είναι η σημερινή (23/7) ημέρα για τον Χρήστο Τζόλη, καθώς εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα ανακοινωθεί ως ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας έχουν έρθει εδώ και καιρό σε συμφωνία με τον Έλληνα εξτρέμ, ενώ τα βρήκαν και με την Κλαμπ Μπριζ για ένα ποσό της τάξεως των 40 εκατ. ευρώ, παίρνοντας έτσι τον ποδοσφαιριστή στο Νησί και το «Έμιρεϊτς».

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Άγγλων, τα πάντα έχουν ολοκληρωθεί, ο Τζόλης έχει υπογράψει ήδη το συμβόλαιό του και πλέον απομένει η ανακοίνωση από πλευράς «κανονιέρηδων». Μάλιστα, διέρρευσε και το νούμερο που επέλεξε ο 24χρονος το οποίο θα είναι το «17».