Η Νότιγχαμ Φόρεστ πρόκειται να εντάξει στο δυναμικό της τον πολύπειρο Ξάβερ Σλάγκερ, ο οποίος έμεινε πρόσφατα ελεύθερος απο τη Λειψία.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ παίρνει ως ελεύθερο τον Ξάβερ Σλάγκερ προσφέροντάς του διετές συμβόλαιο με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο. Ο 28χρονος Αυστριακός μέσος θα αποτελέσει και την πρώτη προσθήκη του Όλιβερ Γκλάσνερ με τον οποίο είχαν συνεργαστεί και στη Βόλφσμπουργκ.

Ο Σλάγκερ αναμένεται να υποβληθεί άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Φόρεστ στην Πορτογαλία. Μετά την πώληση του Έλιοτ Άντερσον στη Μάντσεστερ Σίτι, οι Reds στράφηκαν στον 28χρονο μέσο, τον οποίο θεωρούν κατάλληλο για να τους βοηθήσει να ενισχυθούν στον άξονα.

Ο ίδιος μετρά 55 συμμετοχές με την εθνική Αυστρίας και 150 εμφανίσεις στην Bundesliga, παρά το ότι στο παρελθόν έχει ταλαιπωρηθεί με σοβαρούς τραυματισμούς.

Προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με τη Λειψία με πάνω από 2.000 λεπτά συμμετοχής, ενώ εξαιρετικά σημαντικό ήταν και το ότι πρόσφατα έμεινε ελεύθερος δίνοντας στην ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη την ευκαιρία να τον κάνει δικό της χωρις κανένα κόστος μεταγραφής.