Η Τσέλσι συμφώνησε με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Μόργκαν Ρότζερς έναντι 137 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας της έκλεισε η Τσέλσι, που τα βρήκε με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Μόργκαν Ρότζερς έναντι του ποσού-ρεκόρ των 137 εκατομμυρίων ευρώ!

Όπως αναφέρει το Athletic, οι οριστικές λεπτομέρειες του deal μένει να καθοριστούν, με τον διεθνή μεσοεπιθετικό πάντως να έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο Στάμφορντ Μπριτζ μέχρι το 2032 - με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο.

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται να υποβληθεί στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις τη Δευτέρα (20/7), αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου μετέχει με την εθνική ομάδα της Αγγλίας.

Προϊόν των ακαδημιών της Γουέστ Μπρομ, ο Ρότζερς αποτέλεσε μέλος της Μάντσεστερ Σίτι μεταξύ 2019 και 2023 αλλά δεν έπαιξε ούτε έναν αγώνα με τη φανέλα της, περνώντας ως δανεικός από Λίνκολν, Μπόρνμουθ και Μπλάκπουλ. Ακολούθησε ένα σύντομο πέρασμα από τη Μίντλεσμπρο (2023/24), πριν πάει στο Μπέρμιγχαμ όπου εκτοξεύτηκε, το 2024.

Η μεταγραφή του Ρότζερς αναμένεται να γίνει η τέταρτη ακριβότερη στην ιστορία του αθλήματος, πίσω μόνο από Νεϊμάρ (222 εκατ. ευρώ), Κιλιάν Μπαπέ (180 εκατ. ευρώ) και Αλεξάντερ Ίσακ (144,5 εκατ ευρώ).