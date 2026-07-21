Σύμφωνα με τους Financial Times, Ινδοί δισεκατομμυριούχοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση μετοχών στη Λίβερπουλ.

Ο Ινδός «αυτοκράτορας» του χάλυβα επιθυμεί να αποκτήσει πακέτο μετοχών στη Λίβερπουλ! Σύμφωνα με τους Financial Times, η οικογένεια Ινδών δισεκατομμυριούχων που είναι από τις πιο επιφανείς οικονομικά στον πλανήτη έχει κάνει κρούση στη Fenway Sports Group (FSG), που είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ για μειοψηφικό πακέτο μετοχών στους Reds.

Ο επικεφαλής της οικογένειας, Λάκσι Μιτάλ, είναι από τους πιο πλούσιους επιχειρηματίες των τελευταίων δεκαετιών τόσο στην Ινδία όσο και στην παγκόσμια σφαίρα της οικονομικής επιρροής. Τον αποκαλούν «αυτοκράτορα» του χάλυβα και δραστηριοποιείται με σημαίνουσα επιτυχία στον χώρο από τη δεκαετία του 1970 με δραστηριότητες στην Ανατολική Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Ασία. Είναι σταθερά στη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη και διευθύνει την εταιρεία ArcelorMittal, ύστερα από τη συγχώνευση των Mittal Steel και Arcelor.

Ωστόσο, αυτός που φαίνεται πως τρέχει το deal είναι ο Αμίτ Μπάτια, ο Καναδοϊνδός επιχειρηματίας και σύζυγος της κόρης του Λάκσι Μιτάλ. Ασχολείται κατά κόρον με επενδύσεις στον αθλητισμό, ενώ στο παρελθόν είχε ενεργό ρόλο στα τεκταινόμενα της ΚΠΡ. Ο Μπάτια είναι το... δεξί χέρι του Μιτάλ και μένει να αποδειχθεί εάν θα τελεσφορήσει η συμφωνία για την αγορά μετοχών στον ιστορικό σύλλογο της Αγγλίας.

Big scoop in the Premier League



Liverpool FC owner Fenway in talks to sell minority stake to Mittal family-backed consortium



Valuation of more than $6 billion dollar



with @carolinebinham and @JFK_America https://t.co/7n5rwwKOfk July 21, 2026