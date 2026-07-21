Λίβερπουλ: Ινδικές... Σειρήνες για πακέτο μετοχών
Ο Ινδός «αυτοκράτορας» του χάλυβα επιθυμεί να αποκτήσει πακέτο μετοχών στη Λίβερπουλ! Σύμφωνα με τους Financial Times, η οικογένεια Ινδών δισεκατομμυριούχων που είναι από τις πιο επιφανείς οικονομικά στον πλανήτη έχει κάνει κρούση στη Fenway Sports Group (FSG), που είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ για μειοψηφικό πακέτο μετοχών στους Reds.
Ο επικεφαλής της οικογένειας, Λάκσι Μιτάλ, είναι από τους πιο πλούσιους επιχειρηματίες των τελευταίων δεκαετιών τόσο στην Ινδία όσο και στην παγκόσμια σφαίρα της οικονομικής επιρροής. Τον αποκαλούν «αυτοκράτορα» του χάλυβα και δραστηριοποιείται με σημαίνουσα επιτυχία στον χώρο από τη δεκαετία του 1970 με δραστηριότητες στην Ανατολική Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Ασία. Είναι σταθερά στη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη και διευθύνει την εταιρεία ArcelorMittal, ύστερα από τη συγχώνευση των Mittal Steel και Arcelor.
Ωστόσο, αυτός που φαίνεται πως τρέχει το deal είναι ο Αμίτ Μπάτια, ο Καναδοϊνδός επιχειρηματίας και σύζυγος της κόρης του Λάκσι Μιτάλ. Ασχολείται κατά κόρον με επενδύσεις στον αθλητισμό, ενώ στο παρελθόν είχε ενεργό ρόλο στα τεκταινόμενα της ΚΠΡ. Ο Μπάτια είναι το... δεξί χέρι του Μιτάλ και μένει να αποδειχθεί εάν θα τελεσφορήσει η συμφωνία για την αγορά μετοχών στον ιστορικό σύλλογο της Αγγλίας.
Big scoop in the Premier League
Liverpool FC owner Fenway in talks to sell minority stake to Mittal family-backed consortium
Valuation of more than $6 billion dollar
with @carolinebinham and @JFK_America https://t.co/7n5rwwKOfk— Samuel Agini (@SamuelAgini) July 21, 2026
More on an Amit Bhatia-led consortium, who are in talks to buy a minority stake at Liverpool.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 21, 2026
Discussions ongoing with nothing yet finalised. Proposal similar to the investment that was made by Dynasty in 2023.
FSG open to strategic partners to further position #LFC for… pic.twitter.com/FVEiXNMj7f
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