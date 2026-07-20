Αγγλία: Πέθανε ο Κέβιν Κίγκαν
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Ο εμβληματικός Κέβιν Κίγκαν πέθανε σε ηλικία 75 ετών, μετά από μάχη ενάντια στον καρκίνο.
Μία άσχημη είδηση μας έρχεται από την Αγγλία, καθώς έγινε γνωστό τη Δευτέρα (20/7) ότι ο Κέβιν Κίγκαν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.
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Kevin Keegan has died at the age of 75, his family have announced.— Telegraph Football (@TeleFootball) July 20, 2026
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@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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