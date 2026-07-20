Ο εμβληματικός Κέβιν Κίγκαν πέθανε σε ηλικία 75 ετών, μετά από μάχη ενάντια στον καρκίνο.

Μία άσχημη είδηση μας έρχεται από την Αγγλία, καθώς έγινε γνωστό τη Δευτέρα (20/7) ότι ο Κέβιν Κίγκαν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Περισσότερα σε λίγο...