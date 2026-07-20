Μάντσεστερ Σίτι: Σε δημοπρασία τα πράγματα από το γραφείο του Γκουαρδιόλα
Μία πρωτότυπη δημοπρασία πραγματοποιεί η Μάντσεστερ Σίτι, που έβγαλε στο... σφυρί τα πράγματα που άφησε στο γραφείο του φεύγοντας ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Οι Πολίτες δημιούργησαν την ανάλογη σελίδα μέσω της οποίας μπορεί κανείς να περιηγηθεί στον χώρο και να δει όσα είναι διαθέσιμα, καθώς και την τιμή στην οποία έχει φτάσει το κάθε αντικείμενο.
Μεταξύ άλλων, μπορεί να βρει κανείς από είδη ρουχισμού μέχρι πινακάκια, σφυρίχτρες αλλά και φωτογραφίες που είχε κορνιζάρει κατά τη δεκαετή του παρουσία στο Etihad ο Καταλανός τεχνικός, που αποτέλεσε φέτος παρελθόν από τον αγγλικό σύλλογο. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το σχετικό λινκ και φυσικά να κάνετε τις προσφορές σας...
Several items from @PepTeam's office are up for auction 🤝— Manchester City (@ManCity) July 20, 2026
Explore all the items on offer below ⤵️
🔗 https://t.co/ekI9Xe0A2W pic.twitter.com/VEjHno5l9I
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