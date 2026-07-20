Ο Γκουαρδιόλα παραμένει το... άπιαστο όνειρο της εθνικής Ιταλίας

Η ιταλική Ομοσπονδία εξακολουθεί να ονειρεύεται τον Πεπ Γκουαρδιόλα για την τεχνική ηγεσία της εθνικής , ωστόσο η περίπτωσή του παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Πίρλο και Μαντσίνι στη λίστα.

Η αναζήτηση του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού της Ιταλίας φαίνεται να περιορίζεται σε τρεις βασικούς υποψηφίους: τον Αντρέα Πίρλο, τον Ρομπέρτο Μαντσίνι και, ως επιλογή-έκπληξη, τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Πάολο Μαλντίνι και ο Λεονάρντο βρέθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Βαρκελώνη, όπου συναντήθηκαν με τον Καταλανό προπονητή, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν περιθώρια για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της «Σκουάντρα Ατζούρα». Ωστόσο, οι πιθανότητες μιας τέτοιας εξέλιξης εκτιμώνται, προς το παρόν, ως περιορισμένες.

Η «κούρσα» για τον πάγκο της εθνικής Ιταλίας έχει εισέλθει στην τελική της ευθεία. Αν και τα ονόματα των Πίρλο και Μαντσίνι παραμένουν στην πρώτη γραμμή, δεν αποκλείεται να υπάρξει ανατροπή με την εμφάνιση ενός τρίτου υποψηφίου.

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FIGC), Τζοβάνι Μαλαγκο, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει διαφωνία με τον τεχνικό διευθυντή Πάολο Μαλντίνι και τον σύμβουλο της ομοσπονδίας Λεονάρντο, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξετάζονται και άλλες λύσεις.

«Με τον Μαλντίνι και τον Λεονάρντο υπάρχει απόλυτη συνεργασία. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις για τις τελικές λεπτομέρειες. Σε λίγες ημέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι πέρα από εκείνους που έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Sky Sport, ο Μαλντίνι και ο Λεονάρντο ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη με αποκλειστικό στόχο να διερευνήσουν τις προθέσεις του Πεπ Γκουαρδιόλα και να διαπιστώσουν εάν υπάρχει έδαφος για να αναλάβει την εθνική Ιταλίας.

Παρόλα αυτά, το εγχείρημα παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες. Ο Γκουαρδιόλα είχε πρόσφατα δηλώσει πως επιθυμεί να απομακρυνθεί προσωρινά από τους πάγκους, προκειμένου να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του και να ζήσει μια διαφορετική καθημερινότητα, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε αλλαγή στάσης στο άμεσο μέλλον.

Παρά τις δυσκολίες, οι Μαλντίνι και Λεονάρντο φέρονται να συνεχίζουν την προσπάθεια να μεταπείσουν τον Καταλανό τεχνικό. Από την πλευρά του, ο Μαλαγκό έθεσε ξεκάθαρα τα δεδομένα της υπόθεσης.

«Όταν γίνεται λόγος για έναν προπονητή παγκόσμιας κλάσης, το πρώτο ερώτημα είναι αν ο ίδιος ενδιαφέρεται. Το δεύτερο αφορά τις οικονομικές απαιτήσεις του και κατά πόσο αυτές μπορούν να καλυφθούν από τις δυνατότητες της ομοσπονδίας. Στον προϋπολογισμό μας υπάρχει ήδη η επιβάρυνση από την αποζημίωση του Γκατούζο, ενώ οι οικονομικές απαιτήσεις ενός προπονητή τέτοιου βεληνεκούς βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Ακόμη και αν υπάρξει στήριξη από τη Serie A ή τους χορηγούς, οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία θα αφορά τον προϋπολογισμό του 2027, καθώς εκείνος του 2026 έχει ήδη οριστικοποιηθεί», υπογράμμισε.

Με τα δεδομένα αυτά, η διαδικασία επιλογής του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού βρίσκεται πλέον στην τελική της φάση, με τους Πίρλο και Μαντσίνι να παραμένουν οι βασικοί υποψήφιοι και τον Πεπ Γκουαρδιόλα να εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγάλη, αλλά εξαιρετικά δύσκολη, επιλογή.