Ο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι επέλεξε να επιστρέψει στο προπονητικό με εντυπωσιακό τρόπο, ύστερα από την άδεια που είχε λόγω Μουντιάλ.

Επιστροφή για τον Έρλινγκ Χάαλαντ στη ποδοσφαιρική πραγματικότητα με, ομολογουμένως, εντυπωσιακό τρόπο. Ο Νορβηγός σούπερ σταρ μπορεί να μην οδήγησε τη χώρα του στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά αυτό δεν τον πτόησε να επενδύσει στο καινούργιο του αυτοκίνητο αξίας 580.000 ευρώ.

Ο λόγος για την Ferrari Purosangue, η οποία διαθέτει 715 ίππους και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως 310 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο Χάαλαντ φημίζεται για την αγάπη στα γρήγορα και πολυτελή αυτοκίνητα και φαίνεται πως αυτή ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αναδειχθεί, τραβώντας, όπως είναι λογικό τα βλέμματα των παρευρισκομένων. Ο 26χρόνος δεν είναι ο μόνος που εμφανίζεται με αυτοκίνητα πολυτελείας στο Etihad Campus, αλλά αναμφίβολα είναι από εκείνους που ξεχωρίζει με τις επιλογές του.