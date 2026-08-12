Χάαλαντ: Επέστρεψε με εντυπωσιακό τρόπο στο προπονητικό της Σίτι
Επιστροφή για τον Έρλινγκ Χάαλαντ στη ποδοσφαιρική πραγματικότητα με, ομολογουμένως, εντυπωσιακό τρόπο. Ο Νορβηγός σούπερ σταρ μπορεί να μην οδήγησε τη χώρα του στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά αυτό δεν τον πτόησε να επενδύσει στο καινούργιο του αυτοκίνητο αξίας 580.000 ευρώ.
Ο λόγος για την Ferrari Purosangue, η οποία διαθέτει 715 ίππους και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως 310 χιλιόμετρα την ώρα.
Ο Χάαλαντ φημίζεται για την αγάπη στα γρήγορα και πολυτελή αυτοκίνητα και φαίνεται πως αυτή ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αναδειχθεί, τραβώντας, όπως είναι λογικό τα βλέμματα των παρευρισκομένων. Ο 26χρόνος δεν είναι ο μόνος που εμφανίζεται με αυτοκίνητα πολυτελείας στο Etihad Campus, αλλά αναμφίβολα είναι από εκείνους που ξεχωρίζει με τις επιλογές του.
Erling Haaland returns to Man City training in stunning £500,000 Ferrari SUV boasting 715hp and top speed of 193mph— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 12, 2026
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