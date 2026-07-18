Γιατί θέλει τον Τζολάκη η Χαλ: Ποιοι αναμένεται να είναι οι ανταγωνιστές του για τη θέση του βασικού

Η Χαλ έχει βάλει στην κορυφή της λίστας της τον Κωνσταντή Τζολάκη καθώς τον θεωρεί τον εκλεκτό για την εστία της ενόψει της νέας σεζόν στη Premier League.

Η Χαλ επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου και τη νέα σεζόν θα βρίσκεται στη Premier League. Ο αγγλικός σύλλογος έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς με σκοπό την αναβάθμιση του ρόστερ ώστε να μην επιστρέψει αμέσως στη Championship. Ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι ένα από τα ονόματα που βρίσκονται ψηλά στη συγκεκριμένη λίστα.

Ο 23χρονος τερματοφύλακας, έπειτα από 2,5 γεμάτες σεζόν με τον Ολυμπιακό και την κατάκτηση του Conference League και του νταμπλ, είναι έτοιμος να... ανοίξει τα φτερά του και να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Ο αγγλικός σύλλογος τον έχει στην κορυφή του μεταγραφικού σχεδιασμού και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ εκείνου και του Ολυμπιακού αλλά και του ποδοσφαιριστή συνεχίζονται παρότι ο προπονητής της ομάδας ανέφερε ότι έχει κλείσει κατά 95% η μεταγραφή.

Το ποσό έχει ξεπεράσει τα 16 εκατ. ευρώ, δείγμα ότι η Χαλ δεν θέλει τον Τζολάκη για συμπληρωματικό αλλά για βασικό ρόλο στο ρόστερ της, ωστόσο ο διεθνής κίπερ θα έχει ισχυρό ανταγωνισμό για να πάρε τα γάντια βασικού.

Συγκεκριμένα, η Χαλ πούλησε στη Ρέιντζερς τον βασικό της πορτιέρε, τον Ίβορ Πάντουρ, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια ενώ συνολικά σε δύο χρόνια, μέτρησε 92 συμμετοχές με 117 γκολ παθητικό και 20 ανέπαφες εστίες.

Έτσι η Ρέιντζερς έβγαλε από τα ταμεία της το ποσό των 7 εκατ. ευρώ και έδωσε και ως αντάλλαγμα τον 33χρονο τερματοφύλακα Τζακ Μπάτλαντ, ο οποίος έχει περάσει από Στόουκ, Κρίσταλ Πάλας και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μεταξύ άλλων ενώ στη Ρέιντζερς ήταν για τρία χρόνια ο βασικός της τερματοφύλακας.

Ο διεθνής Άγγλος πορτιέρε θα αποτελέσει τον ανταγωνιστή του Τζολάκη σε περίπτωση που υπάρξει happy end στην υπόθεση και φυσικά θα αναμετρηθούν οι δύο τους για τη θέση του βασικού καθώς ο Μπάτλαντ είναι ένας τερματοφύλακας με πλούσια εμπειρία τόσο στην Premier League (87 παιχνίδια) όσο και στη Championship (161 παιχνίδια) σε αντίθεση με τον Έλληνα κίπερ που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά μακριά από την Ελλάδα.

Από εκεί και πέρα, την ιεραρχία των τερματοφυλάκων ολοκληρώνει ο 23χρονος Γάλλος Τιμοθί Λο Τουταλά που επέστρεψε από δανεισμό στην Ντόνκαστερ, ο 31χρονος Ντίλον Φίλιπς και ο 24χρονος Χάρβεϊ Κάρτραϊτ που πιθανόν να φύγει εκ νέου δανεικός.