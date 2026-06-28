Ο Μπάμπης Κωστούλας δεν θέλησε να αφήσει κανέναν με παράπονο, βγάζοντας συνεχώς φωτογραφίες και μοιράζοντας αυτόγραφα στη Σύρο.

Ένα από τα -πολλά- πρόσωπα που ξεχώρισαν στην πρώτη ημέρα του φετινού Stoiximan Aegeanball Festival στη Σύρο, ήταν δίχως αμφιβολία ο Μπάμπης Κωστούλας.

Ο Έλληνας στράικερ της Μπράιτον που μίλησε και στο Gazzetta, βρίσκεται στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για να τιμήσει το τουρνουά του Γιώργου Πρίντεζη και φυσικά να γεμίσει και ο ίδιος μπαταρίες ενόψει της νέας σεζόν στην Premier League.

Και μπορεί οι ικανότητές του στο χορτάρι να είναι γνωστές, όμως το βράδυ του Σαββάτου (27/6) έδειξε πως είναι και σπουδαίος άνθρωπος. Ο νεαρός επιθετικός δεν σταμάτησε να βγάζει φωτογραφίες, να δίνει αυτόγραφα και να προσφέρει χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους που τον πλησίαζαν.

Μια τόσο απλή κίνηση αλλά με μεγάλη σημασία, που δείχνει το ήθος και την αυθεντικότητα του Κωστούλα, που ακόμη και στο δρόμο σταματούσε σε κάθε κάλεσμα.