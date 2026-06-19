Η διοργανώτρια αρχή της Premier League γνωστοποίησε ολόκληρο το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-2027. Πότε είναι το πρώτο ντέρμπι.

Η... άτυχη της «κλήρωσης» για την πρώτη αγωνιστική της νέας Premier League (2026-2027) ήταν η Λίβερπουλ, καθώς η ομάδα του Άντονι Ιραόλα θα κάνει πρεμιέρα στην έδρα της Νιουκάστλ, το απόγευμα της Κυριακής, 23 Αυγούστου.

Την αυλαία ανοίγει την Παρασκευή, 21 του μήνα η πρωταθλήτρια Άρσεναλ που υποδέχεται την Κόβεντρι (η οποία επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία), ενώ η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενεί την Μπόρνμουθ το Σάββατο (22/8). Με εκτός έδρας αποστολές θα κάνουν ποδαρικό Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Όσον αφορά τα ντέρμπι, το πρώτο της σεζόν θα διεξαχθεί την 3η αγωνιστική (5/9) στο Λονδίνο, ανάμεσα στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα και εκείνη του Τσάμπι Αλόνσο, ενώ το κλασικό αγγλικό ματς (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ) θα παιχθεί στις 21 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της 11ης «στροφής».

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Παρασκευή 21 Αυγούστου

Άρσεναλ - Κόβεντρι

Σάββατο 22 Αυγούστου

Χαλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Έβερτον - Κρίσταλ Πάλας

Ίπσουιτς - Σάντερλαντ

Νότιγχαμ Φόρεστ - Λιντς

Μπρέντφορντ - Τότεναμ

Κυριακή 23 Αυγούστου

Μπράιτον - Άστον Βίλα

Μάντσεστερ Σίτι - Μπόρνμουθ

Νιουκάστλ - Λίβερπουλ

Δευτέρα 24 Αυγούστου

Φούλαμ - Τσέλσι

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