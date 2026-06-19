Premier League: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της νέας σεζόν
Η... άτυχη της «κλήρωσης» για την πρώτη αγωνιστική της νέας Premier League (2026-2027) ήταν η Λίβερπουλ, καθώς η ομάδα του Άντονι Ιραόλα θα κάνει πρεμιέρα στην έδρα της Νιουκάστλ, το απόγευμα της Κυριακής, 23 Αυγούστου.
Την αυλαία ανοίγει την Παρασκευή, 21 του μήνα η πρωταθλήτρια Άρσεναλ που υποδέχεται την Κόβεντρι (η οποία επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία), ενώ η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενεί την Μπόρνμουθ το Σάββατο (22/8). Με εκτός έδρας αποστολές θα κάνουν ποδαρικό Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Όσον αφορά τα ντέρμπι, το πρώτο της σεζόν θα διεξαχθεί την 3η αγωνιστική (5/9) στο Λονδίνο, ανάμεσα στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα και εκείνη του Τσάμπι Αλόνσο, ενώ το κλασικό αγγλικό ματς (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ) θα παιχθεί στις 21 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της 11ης «στροφής».
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
Παρασκευή 21 Αυγούστου
- Άρσεναλ - Κόβεντρι
Σάββατο 22 Αυγούστου
- Χαλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Έβερτον - Κρίσταλ Πάλας
- Ίπσουιτς - Σάντερλαντ
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Λιντς
- Μπρέντφορντ - Τότεναμ
Κυριακή 23 Αυγούστου
- Μπράιτον - Άστον Βίλα
- Μάντσεστερ Σίτι - Μπόρνμουθ
- Νιουκάστλ - Λίβερπουλ
Δευτέρα 24 Αυγούστου
- Φούλαμ - Τσέλσι
Δείτε εδώ ολόκληρο το πρόγραμμα της σεζόν
🚨 NEXT SEASON’S FIXTURES = LIVE 🚨— Premier League (@premierleague) June 19, 2026
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