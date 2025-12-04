Ο Στέφανος Τζίμας, μέσω επίσημης ανάρτησής του στο Instagram, έδωσε το πρώτο του μήνυμα μετά τον τραυματισμό του στο ντεμπούτο του ως βασικός στην Premier League.

Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Στέφανος Τζίμας στην χθεσινή (3/12) αναμέτρηση της Μπράιτον με την Άστον Βίλα. Ο Έλληνας επιθετικός ξεκίνησε για πρώτη φορά ως βασικός στην Premier League, ωστόσο αναγκάστηκε να αποχωρήσει μόλις στο 24ο λεπτό του ματς.

Στην προσπάθειά του να πιέσει αντίπαλο παίκτη, ο Τζίμας πάτησε άσχημα το πόδι του στο χορτάρι και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας να πονάει αρκετά στο γόνατο. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων στις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, ο επιθετικός των Γλάρων έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω ανάρτησης στο Instagram.

«Μπορεί να πέσουμε. Συμβαίνει σε όλους. Αλλά η ζωή είναι για να σηκωνόμαστε ξανά. Και εγώ θα σηκωθώ ξανά», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Σχεδόν αμέσως, τα σχόλια συμπαράστασης προς τον Τζίμα έπεσαν... βροχή με τον ΠΑΟΚ, τον Χρήστο Μουζακίτη, τον ΛΕΞ και τον Τάισον μεταξύ άλλων να σχολιάζουν στο post του Τζίμα.

ΠΑΟΚ: «Μείνε δυνατός Στέφανε! Είμαστε όλοι δίπλα σου! Γρήγορα πίσω στα γήπεδα!»

Μουζακίτης: «Τα δύσκολα είναι για τους δυνατούς»

Τάισον: «Μείνε δυνατός φίλε μου! Σ' αγαπώ αδερφέ!»