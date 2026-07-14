Μπράιτον: Έκανε δικό της τον Λούκα Βούσκοβιτς
Η Μπράιτον ολοκλήρωσε τη μεταγραφή ενός από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, κάνοντας δικό της τον Λούκα Βούσκοβιτς. Ο 19χρόνος αμυντικός, ο οποίος την περασμένη χρονιά επαίζε ως δανεικός από τη Τότεναμ στο Αμβούργο, θα γίνει και με τη βούλα συμαπαίκτης των Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανου Τζίμα.
Μάλιστα, οι «Γλάροι» για να καταφέρουν να πείσουν τον έφηβο οπισθοφύλακα να επιστρέψει στο Νησί έβγαλαν από τα ταμεία τους 53,6 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας τον νεαρό Κροάτη την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου.
Brighton do not usually spend anywhere near as big on young players as the club record outlay on Luka Vuskovic.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 14, 2026
They have made an exception for an exceptional talent, one of the brightest centre-back prospects in world football.
The 19-year-old central defender has joined for a… pic.twitter.com/O7PVyxu6Pa
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο αγγλικός σύλλογος, ο Βούσκοβιτς υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι και το καλοκαίρι του 2031, με τη δυνατότητα επέκτασης για άλλη μία σεζόν.
We are delighted to confirm the signing of defender Luka Vuskovic from Tottenham Hotspur! 🤝— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 14, 2026
«Ο Λούκα απόλαυσε μία φανταστική εκκίνηση στην καριέρα του και την παρακολουθούσαμε στενά. Την περασμένη σεζόν απέδειξε ότι μπορεί να παίξει σε πολύ υψηλό επίπεδο και θέλουμε να τον βοηθήσουμε να το αξιοποιήσει αυτό στο περιβάλλον μας.
Υπήρξε πολύς εξωτερικός θόρυβος για την ένταξή του Λούκα σε εμάς, αλλά είναι ακόμα ένας νεαρός που θα χρειαστεί χρόνο για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του να παίζει για την Μπράιτον και την Premier League. Είμαστε βέβαιοι ότι θα το αντιμετωπίσει με ψυχραιμία», τόνισε στις δηλώσεις του ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χίρτσελερ.
It was always Brighton... 💫 pic.twitter.com/tVGeC2Rr94— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 14, 2026
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