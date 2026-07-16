Όπως αναφέρει το Athletic, Άρσεναλ και Κλαμπ Μπριζ συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη.

Έτοιμος να εξαργυρώσει την εξαιρετική σεζόν που έκανε στην Κλαμπ Μπριζ είναι ο Χρήστος Τζόλης, καθώς οι Βέλγοι τα βρήκαν, όπως αναφέρει το Athletic, με την Άρσεναλ για τη μεταγραφή του Έλληνα ποδοσφαιριστή!

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν για ένα ποσό της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ, με τον 24χρονο μεσοεπιθετικό να έρχεται λίγο μετά την αποχώρηση του Λεάντρο Τροσάρ, ο οποίος πήγε στην Τουρκία και την Μπεσίκτας.

Ήδη κυκλοφορούσε η πληροφορία ότι ο Τζόλης έχει έρθει σε συμφωνία με τους πρωταθλητές Αγγλίας για συμβόλαιο πιθανότατα μέχρι το 2031 και πλέον έρχεται ουσιαστικά και η επιβεβαίωση για το deal των Βρετανών με τους Βέλγους, οι οποίοι αναμένεται να σπάσουν το ρεκόρ πώλησης μετά τα 37,5 εκατομμύρια που είχαν λάβει από τη Μίλαν για τον Ντε Κετελάρε το 2022. Όλα αυτά, με τον Έλληνα διεθνή να έχει αποκτηθεί έναντι μόλις 6,5... χαρτιών από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ πριν από μια διετία.