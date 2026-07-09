Την πόρτα της Φέγενορντ «χτύπησε» η Νότιγχαμ για τον Γκιβάιρο Ριντ, ωστόσο δεν έπεισε τους Ολλανδούς και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ που έχει πλέον στο τιμόνι της τον Όλιβερ Γκλάσνερ έφαγε χυλόπιτα σε προσφορά που έκανε για την την απόκτηση του Γκιβάιρο Ριντ, καθώς η πρόταση δεν ήταν αρκετή για να πείσει τη Φέγενορντ να αφήσει τον νεαρό αμυντικό.

Αναλυτικότερα όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Reds κατέθεσαν πρόταση ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον 18χρονο δεξιό μπακ, με την ολλανδική ομάδα να απαντά εν τέλει αρνητικά. Χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι η υπόθεση έχει κλείσει. Η Φόρεστ εξακολουθεί να θέλει τον Ριντ και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρο από το όνομα του.

Μάλιστα σύμφωνα με το εν λογω ρεπορτάζ η Νότιγχαμ δεν έχει παραδώσει τα... όπλα της και αναμένεται επιστρέψει πολύ σύντομα με νέα, καλύτερη πρόταση ώστε να φέρει στο «City Ground» τον Ριντ.

🚨🌳 Nottingham Forest submitted €17.5m official bid to Feyenoord for right back Gjivairo Read.



The proposal has been rejected but #NFFC expected to return to the table soon. 🇳🇱 pic.twitter.com/ZENIVJivVF July 9, 2026

Ο νεαρός αμυντικός αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές της Νότιγχαμ για την ενίσχυση της δεξιάς πλευράς της άμυνας και συνολικά έχει μετρήσει 54 εμφανίσεις με τη φανέλα της Φέγενορντ, όπου έχει βρει το δρόμο για τα δίχτυα πέντε φορές και έχει μοιράσει 11 ασιστ.