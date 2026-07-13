Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Έκλεισε τον Τίλεμανς!
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κάνει δικό της τον Γιούρι Τίλεμανς από την Άστον Βίλα!
Αν και ο 29χρονος Βέλγος χαφ δεσμευόταν με συμβόλαιο μέχρι το 2028, οι Κόκκινοι Διάβολοι ενεργοποίησαν τη ρήτρα αποδέσμευσής του και τον έκαναν δικό τους πληρώνοντας το ποσό των 41 εκατ. ευρώ.
Ο Τίλεμανς προέκυψε ως εναλλακτική μετά το «ναυάγιο» της μεταγραφής του Έντερσον από την Αταλάντα, παρά τη συμφωνία των 40,5 εκατ. ευρώ που αρχικά υπήρχε. Μετά τον δεύτερο γύρο ιατρικών εξετάσεων του Βραζιλιάνου, οι Κόκκινοι Διάβολοι στράφηκαν άμεσα στον Βέλγο, θέλοντας να καλύψουν τα κενά που άφησε η αποχώρηση του Κασεμίρο και ο σοβαρός τραυματισμός του Ουγκάρτε.
Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ, έχοντας ήδη αποκτήσει τον Αντρέι Σάντος από την Τσέλσι για περίπου 58,5 εκατ. ευρώ βλέπει τον περσινό νικητή του Europa League με τη Βίλα ως τον ιδανικό για την ενίσχυσή της στον άξονα.
🚨💣 BREAKING: Youri Tielemans to Manchester United, HERE WE GO! 🔴🇧🇪— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026
United activate €41m release clause into Tielemans’ contract at Aston Villa, verbal agreement also with Belgian midfielder.
Andrey Santos done + Tielemans next after Éderson deal called off on Friday. 📈 pic.twitter.com/e8XdKmrgzg
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