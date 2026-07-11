Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 17χρόνου εξτρέμ της Λέστερ, Τζέρεμι Μόνγκα, σε μία συμφωνία που άγγιξε τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι με κάθε επισημότητα θα πρέπει να λογίζεται πλέον ο Τζέρεμι Μόνγκα. Για την απόκτηση του νεαρού εξτρέμ της Λέστερ είχε κινηθεί και η πρωταθλήτρια Αγγλίας, Άρσεναλ, όμως οι «Πολίτες» ήταν εκείνοι που κατάφεραν εν τέλει να διασφαλίσουν τη μεταγραφή του 17χρόνου. Το συμβόλαιο του νεαρού επιθετικού θα έχει διάρκεια πέντε ετών, ενώ για την απόκτηση του δαπανήθηκαν περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μόνγκα τον Απρίλιο του 2025 σε ηλικία 15 ετών και 271 ημερών έγινε ο δεύτερο νεότερος παίκτης που κάνει το ντεμπούτο στη Premier League, ενώ το πρώτο του τέρμα για τις «Αλεπούδες» το πέτυχε τον περασμένο Αύγουστο, αγωνιζόμενος στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας (Championship). Παράλληλα έχει υπάρξει διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές της Αγγλίας.

«Όταν έμαθα ότι η Μάντσεστερ Σίτι ενδιαφερόταν, ήξερα αμέσως ότι αυτή ήταν η σωστή επιλογή για μένα. Για κάθε νεαρό ποδοσφαιριστή, το να γίνει μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.

«Αυτός ήταν ο καλύτερος σύλλογος στην Αγγλία τα τελευταία 10 χρόνια. Και έχει επίσης δώσει ευκαιρίες σε παίκτες από την ακαδημία όπως ο Φιλ Φόντεν και ο Νίκο Ο' Ράιλι, κάτι που δείχνει ότι ο δρόμος είναι εκεί. Είναι προνόμιο να βρίσκομαι εδώ και είμαι χαρούμενος που εντάχθηκα», τόνισε Μόνγκα στην ιστοσελίδα της Μάντσεστερ Σίτι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Σίτι:

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του συναρπαστικού νεαρού εξτρέμ Τζέρεμι Μόνγκα από τη Λέστερ Σίτι. Ο διεθνής νεαρός Άγγλος, ο οποίος έγινε 17 ετών χθες, εντάχθηκε στον σύλλογο με πενταετές συμβόλαιο που τον λήγει το καλοκαίρι του 2031. Ο Μόνγκα ξεκίνησε να εξελίσσει την τέχνη του στην Ακαδημία της Λέστερ Σίτι από την ομάδα Under-9.

Η ταχύτητά του, η ντρίμπλα, η δύναμή του και το μάτι του για το γκολ ήταν βασικά χαρακτηριστικά του Μόνγκα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, προτού προχωρήσει γρήγορα στην ομάδα Under-21 της Λέστερ σε ηλικία μόλις 15 ετών.

Στα 15 χρόνια, τρεις μήνες και 22 ημέρες, έγινε ο νεότερος σκόρερ της Premier League 2, όταν βρήκε δίχτυα εναντίον της Άστον Βίλα στον αγώνα πρωταθλήματος τον Νοέμβριο του 2024.

Στη συνέχεια, αγωνίστηκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο στην ήττα της Λέστερ με 3-0 από τη Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ τον Απρίλιο του 2025, όπου έκανε το ντεμπούτο του στην Πρέμιερ Λιγκ.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Μόνγκα έγινε ο δεύτερος νεότερος παίκτης που έλαβε χρόνο συμμετοχής στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας και συνέχισε με επτά συμμετοχές στο πρωτάθλημα τη σεζόν 2024/25.

Την επόμενη σεζόν, τη σεζόν 2025/26, ο Μόνγκα σημείωσε νέο ρεκόρ για τις «Αλεπούδες» όταν κλήθηκε στην ενδεκάδα τους για την ισοπαλία του Αυγούστου 2025 εναντίον της Χάντερσφιλντ Τάουν για το Carabao Cup, καθιστώντας τον τον νεότερο παίκτη που ξεκινάει βασικός σε αγώνα για τον σύλλογο.

Μόλις λίγες μέρες αργότερα, ο Μόνγκα έγινε ο νεότερος σκόρερ στην Championship, όταν σκόραρε στην ήττα της Λέστερ με 2-1 από την Πρέστον, σε ηλικία μόλις 16 ετών και 37 ημερών, σπάζοντας το ρεκόρ που κατείχε προηγουμένως ο μέσος της Αγγλίας, Τζουντ Μπέλινγκχαμ. Τώρα, ο Μόνγκα είναι ενθουσιασμένος που θα συνεχίσει την ανάπτυξή του στο Μάντσεστερ.