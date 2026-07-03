Η Μάνσεστερ Σίτι πρόκειται να κάνει δικό της τον 16χρονο Τζέρεμι Μόνγκα της Λέστερ, παρά το ότι και η Άρσεναλ είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για τον νεαρό εξτρέμ.

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται πολύ κοντά στο να κάνει δικό της τον 16χρονο εξτρέμ της Λέστερ, Τζέρεμι Μόνγκα, με το κόστος της μεταγραφής του να αγγίζει περίπου τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δύο σύλλογοι βρίσκονται σε συχνές επαφές για την ολοκλήρωση του deal μετά την απόσυρση της Άρσεναλ απο τη διεκδίκηση του νεαρού επιθετικού, η οποία έκρινε μάλιστα υπερβολικές τις οικονομικές απαιτήσεις των Αλεπούδων.

Όπως αποκάλυψε το Athletic, o Έντσο Μαρέσκα είναι αυτός που επιμένει για τον Μόνγκα, καθώς τον γνωρίζει από τη θητεία του στη Λέστερ τη σεζόν 2023-24.

Για πολλούς αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Αγγλία, έχοντας γράψει ιστορία ως ο τρίτος νεότερος παίκτης που έκανε ντεμπούτο στην Premier League, σε ηλικία μόλις 15 ετών και 271 ημερών.

Παρά τον υποβιβασμό της Λέστερ στη League One, ο 16χρονος ήταν αυτός που ξεχωρίσε την περασμένη σεζόν, τραβώντας το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης και της Τσέλσι παράλληλα.