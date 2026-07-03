Μάντσεστερ Σίτι: Κοντά στην απόκτηση του 16χρονου Μόνγκα
Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται πολύ κοντά στο να κάνει δικό της τον 16χρονο εξτρέμ της Λέστερ, Τζέρεμι Μόνγκα, με το κόστος της μεταγραφής του να αγγίζει περίπου τα 12 εκατομμύρια ευρώ.
Οι δύο σύλλογοι βρίσκονται σε συχνές επαφές για την ολοκλήρωση του deal μετά την απόσυρση της Άρσεναλ απο τη διεκδίκηση του νεαρού επιθετικού, η οποία έκρινε μάλιστα υπερβολικές τις οικονομικές απαιτήσεις των Αλεπούδων.
Όπως αποκάλυψε το Athletic, o Έντσο Μαρέσκα είναι αυτός που επιμένει για τον Μόνγκα, καθώς τον γνωρίζει από τη θητεία του στη Λέστερ τη σεζόν 2023-24.
Για πολλούς αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Αγγλία, έχοντας γράψει ιστορία ως ο τρίτος νεότερος παίκτης που έκανε ντεμπούτο στην Premier League, σε ηλικία μόλις 15 ετών και 271 ημερών.
Παρά τον υποβιβασμό της Λέστερ στη League One, ο 16χρονος ήταν αυτός που ξεχωρίσε την περασμένη σεζόν, τραβώντας το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης και της Τσέλσι παράλληλα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.