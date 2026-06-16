Η Άρσεναλ είχε στείλει «μάτια» να δουν από κοντά τον Χρήστο Τζόλη στο φιλικό της Εθνικής Ελλάδος με τη Σουηδία.

Η εντυπωσιακή σεζόν του Χρήστου Τζόλη με την Κλαμπ Μπριζ έχει κάνει αρκετούς συλλόγους να τον πλησιάσουν, με την Άρσεναλ να έχει μπει δυναμικά στην κούρσα της απόκτησής του.

Σύμφωνα με το «Athletic» δεν είναι τυχαίο το έντονο ενδιαφέρον της αγγλικής ομάδας, η οποία είχε στείλει άνθρωπό της στο φιλικό της Εθνικής Ελλάδος με τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου στο «Strawberry Arena» για να τον δει από κοντά.

Ο 24χρονος εξτρέμ άφησε εξαιρετικά δείγματα γραφής στον Μαουρίτσιο Μικέλι που αποτελεί το δεξί χέρι του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, Αντρέα Μπέρτα, με αποτέλεσμα να εισηγηθεί θερμά την απόκτηση του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα το ίδιο δημοσίευμα τονίζει ότι η ενδεχόμενη απόκτηση του διεθνή μεσοεπιθετικού μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 40 εκατ. ευρώ, χωρίς να σημαίνει ότι οι πρωταθλητές Αγγλίας θα αφήσουν τις περιπτώσεις των Μπαρκολά και Ρότζερς.