Τσάμπι Αλόνσο: «Είναι μεγάλο προνόμιο που είμαι κομμάτι της Τσέλσι»

Ο νέος τεχνικός της Τσέλσι, Τσάμπι Αλόνσο, μίλησε αναφορικά με το νέο κεφάλαιο της καριέρας του και εξήρε το μεγαλείο του λονδρέζικου συλλόγου.

Πανευτυχής στο Λονδίνο φαίνεται να είναι ο Τσάμπι Αλόνσο. Ο Ισπανός προπονητής σε δηλώσεις του, εστίασε στο μέγεθος της Τσέλσι και υπογράμμισε πως για τον ίδιο είναι προνόμιο να βρίσκεται στην άκρη του πάγκου της.

Ο πρώην κόουτς των Λεβερκούζεν και Ρεάλ Μαδρίτης έχει μπροστά του την πρόκληση να επαναφέρει τους Μπλε στις επιτυχίες, ύστερα από κάποια άγονα χρόνια, ιδιαίτερα εντός των αγγλικών συνόρων. Το συμβόλαιό του εκπνέει το 2030 και θα αναλάβει το μακροπρόθεσμο πρότζεκτ της ανοικοδόμησης της λονδρέζικης ομάδας.

Σε δηλώσεις του στο κανάλι του συλλόγου μίλησε για την ευκαιρία που του παρουσιάζεται στην αγγλική πρωτεύουσα και αναγνώρισε πως η Τσέλσι συγκαταλέγεται στους κορυφαίους συλλόγους του κόσμου, τις τελευταίες δεκαετίες.

Οι δηλώσεις του Τσάμπι Αλόνσο:

«Είναι ένας από τους καλύτερους συλλόγους στον κόσμο με μεγάλη επιτυχία τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι μεγάλο προνόμιο να είμαι μέλος του. Κοιτάμε μπροστά για τις προκλήσεις που θα μας παρουσιαστούν. Αυτή είναι η ομορφιά της στιγμής».