Αλόνσο: «Νιώθω τεράστια υπερηφάνεια, να χτίσουμε νοοτροπία κατάκτησης τίτλων!»

Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι και με τη... βούλα ο νέος προπονητής της Τσέλσι! Ο 44χρονος Ισπανός αναφέρθηκε στην κουλτούρα νικητή που χρειάζεται να χτίσουν οι Μπλε του Λονδίνου, ούτως ώστε να επιστρέψουν σύντομα στον δρόμο των επιτυχιών και της κατάκτησης τίτλων.

Ο πρώην κόουτς των Λεβερκούζεν και Ρεάλ Μαδρίτης αναλαμβάνει δράση από την 1η Ιουλίου, ενώ οι δυο πλευρές υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2030.

Στο πρώτο του μήνυμα ως προπονητής των Λονδρέζων τόνισε πως το ρόστερ διαθέτει πολύ ταλέντο και υπογράμμισε πως έχει όραμα και φιλοδοξίες για ένα λαμπρό μέλλον σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους του κόσμου, όπως χαρακτήρισε την Τσέλσι.

Ακόμη, έκανε ειδική μνεία στην αλλαγή νοοτροπίας που πρέπει να δείξει το κλαμπ, προκειμένου να επιστρέψει και πάλι στον δρόμο των επιτυχιών άμεσα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Τσέλσι είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και νιώθω τεράστια υπερηφάνεια που αναλαμβάνω την τεχνική ηγεσία αυτού του σπουδαίου συλλόγου.



Από τις συζητήσεις μου με την ιδιοκτησία και τη διοικητική/αθλητική ηγεσία, είναι ξεκάθαρο ότι μοιραζόμαστε την ίδια φιλοδοξία. Θέλουμε να χτίσουμε μια ομάδα ικανή να ανταγωνίζεται σταθερά στο υψηλότερο επίπεδο και να διεκδικεί τίτλους.



Υπάρχει μεγάλο ταλέντο στο ρόστερ και τεράστιες δυνατότητες σε αυτόν τον σύλλογο, και θα είναι μεγάλη μου τιμή να τον καθοδηγήσω. Τώρα η προσοχή στρέφεται στη σκληρή δουλειά, στο χτίσιμο της σωστής νοοτροπίας και στην κατάκτηση τίτλων».