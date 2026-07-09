Η Άρσεναλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιλάν Μελιέ, που αποχώρησε ως ελεύθερος από τη Λιντς.

Μετά από μία επταετία στη Λιντς, ο Ιλάν Μελιέ αλλάζει πόλη αλλά όχι χώρα και πρωτάθλημα, με την Άρσεναλ να ανακοινώνει την απόκτησή του με ελεύθερη μεταγραφή.

Ο Γάλλος τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο Έμιρεϊτς μέχρι το 2028, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει, σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ, οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο.

Ο 26χρονος γκολκίπερ μέτρησε 215 συμμετοχές με τα Παγώνια από το 2019 μέχρι φέτος, αποτελώντας βασική επιλογή κάτω από τα δοκάρια για μια πενταετία (2020-2025), πριν χάσει τη θέση του από Λούκας Πέρι και Καρλ Ντάρλοου την περασμένη σεζόν.

Στο Λονδίνο, ο Μελιέ αναμένεται να πλαισιώσει τον Νταβίντ Ράγια, την ώρα που ο Κέπα Αριθαμπαλάγκα ενδέχεται να αποχωρήσει από τους πρωταθλητές Αγγλίας.