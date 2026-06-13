Σύμφωνα με το Athletic, η Άρσεναλ ασχολείται με την περίπτωση του Χρήστου Τζόλη.

Δυναμικά στο κόλπο για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη μπαίνει η Άρσεναλ! Σύμφωνα με το Athletic, οι Κανονιέρηδες ψάχνονται για την απόκτηση του εξτρέμ της Κλαμπ Μπριζ, με ένα ποσό της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ να θεωρείται ικανό να για κλείσει το deal.

Το ρεπορτάζ υπογράφει ο έγκυρος Ντέιβιντ Όρνσταϊν, ο οποίος επισημαίνει πως η εν λόγω κίνηση δεν επηρεάζει το ενδιαφέρον των πρωταθλητών Αγγλίας για τον Μόργκαν Ρότζερς της Άστον Βίλα, καθώς οι Λονδρέζοι θέλουν όπως και να 'χει ακόμη έναν επιθετικό.

Ο Τζόλης έχει συμβόλαιο με τους Βέλγους μέχρι το 2029, με την Κρίσταλ Πάλας να έχει ενδιαφερθεί κι εκείνη να τον φέρει στην Αγγλία έναν χρόνο πριν. Ο Έλληνας διεθνής έκανε τρομερή σεζόν με την Μπριζ, μετρώντας 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 συμμετοχές και κατακτώντας το πρωτάθλημα με τη βελγική ομάδα - η οποία τον είχε αποκτήσει έναντι 6,5 εκατ. ευρώ από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ το 2024.