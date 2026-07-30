Μπορεί η Τότεναμ να είναι άκρως δραστήρια στο μεταγραφικό παζάρι, έχοντας σπάσει δύο φορές το ρεκόρ μεταγραφών της. Ωστόσο δεν έχει ρίξει ακόμη τη... μεγάλη της βόμβα, όπως αποκάλυψε ο Ντε Τσέρμπι.

Η Τότεναμ ετοιμάζει ακόμα ένα μεγάλο μεταγραφικό «χτύπημα» στο μεταγραφικό «παράθυρο» του καλοκαιριού, όπως αποκάλυψε ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, τονίζοντας πως οι κινήσεις των Spurs δεν έχουν λάβει τέλος!

Αν και οι Λονδρέζοι έχουν ήδη κάνει έξι προσθήκες , μάλιστα σπάζοντας δύο φορές το ρεκόρ μεταγραφής τους. Πρώτα απέκτησαν τον Ματέους Φερνάντες από τη Γουέστ Χαμ έκαι στη συνέχεια τα βρήκε σε όλα με τη Νιούκαστλ για τον Σάντρο Τονάλι.

Ωστόσο, η Τότεναμ δεν δείχνει διατεθειμένη να... κατεβάσει ταχύτητα και να πει την τελευταία της λέξη. Η ομάδα του Ντε Τζέρμπι αναζητά λύσεις, καθώς η γραμμή κρούσης έχει δεχθεί απανωτά χτυπήματα από τους τραυματισμούς των Τσάβι Σίμονς, Γουίλσον Οντομπέρ και Ντέγιαν Κουλουσέφσκι.

«Η μεταγραφική περίοδος δεν έχει τελειώσει. Έχουμε ολοκληρώσει περίπου το 60% του πλάνου μας. Τώρα έχουμε ακόμα μία βόμβα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός.

Σε ερώτηση για το αν η συγκεκριμένη μεταγραφή βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της, ο Ντε Τζέρμπι απάντησε: «Το ελπίζω, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα».

Παράλληλα, όπως είναι γνωστό η Τότεναμ συνεχίζει να παρακολουθεί την περίπτωση του Σαβίνιο της Μάντσεστερ Σίτι. Οι Spurs αισιοδοξούν πως μπορούν να κάνουν κάτοικο Λονδίνου τον 22χρονο Βραζιλιάνο, όμως η μεγάλη μεταγραφή που ανέφερε ο Ντε Τσέρμπι φαίνεται πως αφορά άλλον παίκτη σύμφωνα με την Athletic.

Ο προπονητής της Τότεναμ, μάλιστα, έκανε και μια... γλαφυρή περιγραφή: «Όταν θέλω έναν παίκτη, γίνομαι σαν καρχαρίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτώ το όχι. Μου αρέσει να δουλεύω στη μεταγραφική αγορά. Δεν είναι πίεση, είναι ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια της δουλειάς μου».