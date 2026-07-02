Ποδοσφαιριστής της Τότεναμ είναι με κάθε επισημότητα από την Πέμπτη (2/7) ο Ματέους Φερνάντες.

Στην Τότεναμ θα συνεχίσει -και επίσημα- την καριέρα του ο Ματέους Φερνάντες, όπως ανακοίνωσε ο λονδρέζικος σύλλογος το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7).

Ο Πορτογάλος μέσος αποτελεί πλέον την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των «Spurs», καθώς βάσει των δημοσιευμάτων κόστισε περί τα 98.6 εκατ. ευρώ, ποσό που μπαίνει στα ταμεία της υποβιβασμένης Γουεστ Χαμ που... ξεπουλάει.

Γεννηθείς το 2004 (22 ετών), ο Φερνάντες ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Σπόρτινγκ, πριν κάνει το βήμα για την Αγγλία και τη Σαουθάμπτον, ενώ με τη Γουεστ Χαμ αγωνίστηκε συνολικά 38 φορές, έχοντας 4 γκολ και ισάριθμες ασίστ και κεντρίζοντας τα βλέμματα των κορυφαίων συλλόγων στο Νησί.

Πάντως, στην ανακοίνωση της Τότεναμ δεν αναφέρεται η χρονική διάρκεια της συμφωνίας.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτό το επόμενο βήμα. Οι Σπερς είναι ένας τεράστιος σύλλογος και ο προπονητής έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου να ενταχθώ στην ομάδα.

Η συζήτησή μας ήταν ξεχωριστή. Αντιλαμβανόμαστε το ποδόσφαιρο με τον ίδιο τρόπο: να μπαίνουμε στο γήπεδο ως μια δυνατή ομάδα, με μαχητικότητα και ενέργεια, και να προσπαθούμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Ανυπομονώ να ξεκινήσω, να γνωρίσω τους φιλάθλους και όλους τους ανθρώπους της ομάδας, και να δώσω τα πάντα για τον σύλλογο», δήλωσε ο 22χρονος.