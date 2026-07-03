Ο Όλιβερ Γκλάσνερ υπέγραψε το συμβόλαιό του με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, το οποίο τον καθιστά ως τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην ιστορία του κλαμπ!

Η Νότιγχαμ Φόρεστ επέλεξε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους με τον Βίτορ Περέιρα μετά από σχετική απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη και πρόκρινε το όνομα του Όλιβερ Γκλάσνερ για να αντικαταστήσει τον Πορτογάλο προπονητή στην τεχνική ηγεσία.

Ο Αυστριακός τεχνικός έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι από την Κρίσταλ Πάλας αφού την οδήγησε στην κατάκτηση του Conference League κι έδωσε τα χέρια με τους Reds για να συνεχίσει την καριέρα του στο «City Ground».

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γκλάσνερ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τη Νότιγχαμ και με οικονομικές απολαβές που δεν έχει λάβει κανείς άλλος προπονητής στην ιστορία του κλαμπ.

Ο Αυστριακός πρόκειται για πιο πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία της Κρίσταλ Πάλας, καθώς πριν από το Conference League την είχε οδηγήσει στην κατάκτηση του FA Cup πίσω στο 2024 και στο πρώτο τρόπαιο της ιστορίας της!

Πριν από μερικό διάστημα ωστόσο αποφάσισε να μην ανανεώσει τους δεσμούς του με τους Λονδρέζους και να αναζητήσει αλλού το μέλλον του, το οποίο θα συνάδει από εδώ και στο εξής με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.