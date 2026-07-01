Ο Βίτορ Περέιρα επιβεβαίωσε ότι αποχωρεί από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία κινείται για τον Όλιβερ Γκλάσνερ.

Παρότι φαινόταν πως η συνεργασία τους θα συνεχιζόταν, η Νότιγχαμ Φόρεστ προχωρά στην απομάκρυνση του Βίτορ Περέιρα, με τον Πορτογάλο προπονητή να έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 αλλά να μην το ολοκληρώνει.

Την είδηση επιβεβαίωσε με δήλωσή του ο ίδιος ο έμπειρος τεχνικός, που δήλωσε έκπληκτος από την εξέλιξη αυτή. «Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί το τέλος του ταξιδιού μου ως προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ. Θέλω να εκφράσω ένα ειλικρινές ευχαριστώ σε όλους όσους συνδέονται με αυτόν τον καταπληκτικό ποδοσφαιρικό σύλλογο», ανέφερε αρχικά, πριν εξηγήσει πως «παρόλο που αυτή η απόφαση ήρθε για μένα ως απόλυτη έκπληξη και χωρίς καμία προειδοποίηση, σέβομαι πλήρως το δικαίωμα του συλλόγου να παίρνει τις αποφάσεις που θεωρεί καλύτερες για το μέλλον του. Φυσικά, είμαι απογοητευμένος και λυπημένος. Πίστευα πραγματικά σε αυτό που χτίζαμε μαζί και φεύγω με ένα αίσθημα υπερηφάνειας για όσα καταφέραμε τους τελευταίους μήνες».

Την ίδια ώρα, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη φέρεται να κινείται δυναμικά για την πρόσληψη του Όλιβερ Γκλάσνερ, που αποχώρησε από την Κρίσταλ Πάλας μετά από μία άκρως επιτυχημένη διετία κατά την οποία μέτρησε τρεις τίτλους. Αγγλικά ΜΜΕ μάλιστα αναφέρουν ότι η κίνηση της Φόρεστ για τον Αυστριακό είναι αμφιλεγόμενη για τους Αετούς, οι οποίοι δεν διατηρούν και τις καλύτερες σχέσεις με τη Νότιγχαμ λόγω της γνωστής υπόθεσης του... υποβιβασμού της Πάλας στο Conference League από το Europa λόγω Τζον Τέξτορ - με τους Garibaldis να έχουν κυνηγήσει τότε την τιμωρία των Λονδρέζων, εξασφαλίζοντας εκείνοι το εισιτήριο για τη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της UEFA.