Νέα αλλαγή στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να κάνει λόγο για απομάκρυνση του Βίτορ Περέιρα. Επαφές με Γκλάσνερ για τη διαδοχή.

Ολοκλήρωσε την αποστολή του με επιτυχία και αποχωρεί ο Βίτορ Περέιρα, ο οποίος δεν θα μακροημερεύσει στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Πορτογάλος προπονητής προσλήφθηκε τον Φεβρουάριο με αποστολή να διατηρήσει τους Reds στην Premier League, αλλά η εκπλήρωση του στόχου δεν του εξασφάλισε την παραμονή του στο «City Ground».

Σύμφωνα άλλωστε με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το διαζύγιο μεταξύ των δυο πλευρών ήταν απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Περέιρα να ενημερώνεται σχετικά με το μέλλον του το πρωί της Τετάρτης (1/7).

Πλέον ο αγγλικός σύλλογος βρίσκεται σε επαφές με τον Όλιβερ Γκλάσνερ για να αναλάβει τη διάδοχη κατάσταση, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Κρίσταλ Πάλας. Ο Αυστριακός προέρχεται από μια εντυπωσιακή σεζόν με τους Αετούς, καθώς τους οδήγησε στην κατάκτηση του Conference League και του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία τους.

Το 2024 μάλιστα τους είχε οδηγήσει στο πρώτο τρόπαιο ολόκληρη της ιστορίας του κλαμπ, όταν κατέκτησε το FA Cup στον τελικό με τη Μάντσεστερ Σίτι.