Ο Κώστας Τσιμίκας, μετά το χαμένο πέναλτι του στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Τσέλσι, παραδέχθηκε πως δεν ήταν η καλύτερη εκτέλεση που έχει κάνει.

Σε μια αναμέτρηση γεμάτη αγωνία μέχρι το τέλος, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Τσέλσι στο Άνφιλντ, οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί ποu επικράτησαν εν τέλει με 6-5 στα πέναλτι, σφραγίζοντας έτσι το εισιτήριο τους για τα προημιτελικά του EFL Cup.

Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν εκείνος που αστόχησε στο πέμπτο πέναλτι για τους «reds», χάνοντας έτσι την ευκαιρία να δώσει την πρόκριση στην ομάδα του. Ωστόσο δόθηκε ακόμα μία ευκαιρία στη Λίβερπουλ όταν ο Μαμαρντασβίλι απέκρουσε την εκτέλεση του Εμενγκα και στη συνέχεια μετά το εύστοχο πέναλτι του Γκόμεζ, ο Φοφανά ασχτόχησε στο δικό του και έτσι η πρόκριση κλειδώθηκε για τους γηπεδούχους.

Παρά την πρόκριση, ο Έλληνας μπακ έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα στην οποία παραδέχτηκε πως δεν ήταν η καλύτερη εκτέλεση πέναλτι που έχει κάνει, ενώ ταυτόχρονα ευχαρίστησε τους συμπαίκτες και τους φιλάθλους της ομάδας για την στήριξη τους. «Ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν ήταν η καλύτερή μου προσπάθεια. Η ομάδα μου είναι υπέροχη. Οι συμπαίκτες μου είναι υπέροχοι. Οι οπαδοί μας είναι υπέροχοι. Συνεχίζουμε μπροστά», ανέφερε συγκεκριμένα.