Τρελά λεφτά για Τονάλι από την Τότεναμ: Έφαγε άκυρο από τη Νιούκαστλ για 92 εκατ. ευρώ!

Η Νιούκαστλ απέρριψε πρόταση 92 εκατ. ευρώ της Τότεναμ για τον Σάντρο Τονάλι, καθώς οι Καρακάξες αξιώνουν 115 εκατ. για τον 26χρονο Ιταλό.

Η Νιούκαστλ φαίνεται πως απέρριψε μια τεράστια πρόταση ύψους 92 εκατομμυρίων ευρώ από την Τότεναμ για την παραχώρηση του Σάντρο Τονάλι.

Ο προπονητής των Σπερς, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο εκτιμά βαθύτατα τον 26χρονο μέσο επομένως ο σύλλογος του Λονδίνου αποφάσισε να κάνει την υπέρβαση βάζοντας βαθιά το χέρι στη τσέπη. Η προσφορά αυτή θα αποτελούσε ρεκόρ στην ιστορία της Τότεναμ, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 75 εκατ. ευρώ που είχαν δαπανηθεί για τον Ντομινίκ Σολάνκε.

Ωστόσο, η Νιούκαστλ έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις για τον Ιταλό διεθνή, καθώς τον έχει «δέσει» με συμβόλαιο μέχρι το 2030. Οι Καρακάξες ξεκαθάρισαν πως θα τον παραχωρήσουν μόνο με τους δικούς τους όρους και φαίνεται πως αξιώνουν ένα ποσό κοντά στα 115 εκατομμύρια ευρώ για τον ίδιο.

Το θέμα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο όσον αφορά την περίπτωση του Τονάλι, καθώς Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ έχουν επίσης εκδηλώσει τον ενδιαφέρον τους για τον 26χρονο χωρίς, ωστόσο, να έχουν προβεί σε κάποια πρόταση.