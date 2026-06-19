Λίβερπουλ: Προσέφερε 100 εκατ. στη Λειψία για Ντιομαντέ και έφαγε «άκυρο»
Στο πρόσωπο του Γιαν Ντιομαντέ βλέπουν εδώ και αρκετό καιρό οι άνθρωποι της Λίβερπουλ τον αντικαταστάτη του Μοχάμεντ Σαλάχ, για το δεξί «φτερό» στην επιθετική τους γραμμή.
Οι ιθύνοντες του συλλόγου της Premier League έχουν κυκλώσει το όνομα του winger της Λειψίας, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη γερμανική ομάδα, έχοντας 13 γκολ και 10 ασίστ σε σύνολο 36 αγώνων (σε πρωτάθλημα και Κύπελλο). Δεν έμειναν όμως εκεί.
Σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα, μεταξύ αυτών και από τους Φαμπρίτσιο Ρομάνο και Νταβίντ Ορστέιν, οι «κόκκινοι» φέρεται να προσέφεραν στους «ταύρους» περί τα 100 εκατ. ευρώ για χάρη του 19χρονου εξτρέμ από την Ακτή Ελεφαντοστού. Ωστόσο, η απάντηση που έλαβαν ήταν αρνητική!
Βάσει των όσων γράφονται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Λειψία πρόκειται να ξεκινήσει να... συζητάει για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή για ένα ποσό κοντά στα 120 εκατ. ευρώ, ενώ φυσικά περιμένει και τις εμφανίσεις του στο φετινό Μουντιάλ, ώστε να αυξήσει κι άλλο το ποσό που αργά ή γρήγορα θα βάλει στα ταμεία της. Μάλιστα, οι Γερμανοί θεωρούν πως στην κούρσα για Ντιομαντέ δεν αποκλείεται να μπει και η Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και άλλοι κορυφαίοι σύλλογοι.
🚨 BREAKING: RB Leipzig turn down €100m proposal received from Liverpool for Yan Diomandé.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026
RB Leipzig want more than €100m as still try to keep him — understand €120m could be the way… for now, based on WC performances too.
Leipzig expect PSG and more clubs to join the… pic.twitter.com/mvdTKxZz8k
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