Έδωσε το «παρών» ο Τσιμίκας στα εργομετρικά τεστ της Λίβερπουλ υπό το βλέμμα Ιραόλα

Ο Κώστας Τσιμίκας επέστρεψε στη Λίβερπουλ μετά τον δανεισμό του στη Ρόμα και έδωσε το «παρών» στην πρώτη προπόνηση των Reds ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ πάτησε ξανά στο προπονητικό κέντρο των Reds και ξεκίνησε προετοιμασία μαζί με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, κάνοντας τις πρώτες προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Άντονι Ιραόλα. Η ομάδα πέρασε από τις καθιερωμένες ιατρικές, εργομετρικές και τεστ φυσικής κατάστασης στις εγκαταστάσεις του Κέρκμπι.

Βέβαια, η επιστροφή του δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσει και τη νέα χρονιά στο «Άνφιλντ». Το μέλλον του παραμένει στον... αέρα, καθώς μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν θα παραμείνει στην ομάδα του Μερσεισαιντ ή αν θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Τη σεζόν που μας πέρασε ο διεθνής αμυντικός μέτρησε 25 εμφανίσεις με τη φανέλα των Τζαλορόσι, όπου μοίρασε μια ασιστ.