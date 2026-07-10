Μουντιάλ 2026: Ο Κλοπ αποκάλυψε πόσο κοντά έφτασε στη Λίβερπουλ ο Μπαπέ
Η Γαλλία βρίσκεται στα ημιτελικά του Μουντιάλ του 2026 μετά την πρόκριση επί του Μαρόκου (2-0), με τον Κιλιάν Μπαπέ να παίρνει από το χέρι τη χώρα του και να την οδηγεί στη νίκη.
Λίγο πριν την πρώτη σέντρα του αγώνα, ο Γιούργκεν Κλοπ προχώρησε σε μία... αποκάλυψη σχετικά με το πόσο κοντά έφτασε ο Γάλλος αστέρας στη Λίβερπουλ πριν μετακομίσει στη Παρί Σεν Ζερμέν.
Μάλιστα ο Γερμανός προπονητής την αποκάλεσε την «πιο ακριβή μη μεταγραφή στην ιστορία στη Λίβερπουλ» καθώς έγιναν τεράστιες προσπάθειες για να τον αποκτήσουν με αποκορύφωμα το γεγονός ότι στάλθηκε ιδιωτικό τζετ για να τους πάρει από τη Νις και να τους πάει στην Αγγλία.
Συγκεκριμένα είπε: «Πραγματικά κάναμε τα πάντα για να τον πάρουμε. Πετάξαμε από το Μπλάκπουλ στη Νις, παραλάβαμε την οικογένεια του, κάναμε έναν κύκλο με το αεροπλάνο και μιλήσαμε μαζί τους, φάγαμε και ήταν φανταστικά αλλά μετά πήγε στη Παρί Σεν Ζερμέν»
🚨👀 Jürgen Klopp on trying to sign Kylian Mbappé for Liverpool:— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 9, 2026
🗣️ “We flew from Blackpool to Nice. In Nice, the entire Mbappe family boarded a private jet with five rooms...
“We really went all out. Then we flew around in a circle, talked with the family, ate good food. We… pic.twitter.com/oFyGyCHypd
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