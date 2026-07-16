Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ντομινίκ Σόμποσλαϊ συμφώνησε προφορικά για πενταετή ανανέωση συμβολαίου με τη Λίβερπουλ έως το 2031.

Δεν το... κουνάει από το Λίβερπουλ ο Σόμποσλαϊ! Ο Ούγγρος μεσοεπιθετικός σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχει συμφωνήσει προφορικά για επέκταση συμβολαίου με τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ μέχρι το 2031.

Μάλιστα, ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στις τελευταίες λεπτομέρειες και στην επίσημη ανακοίνωση. Ο 25χρονος παίκτης ήταν από τους διακριθέντες σε μια κακή χρονιά για τους Reds, οι οποίοι δε θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν κάποιο τρόπαιο.

Μετά την αποχώρηση των Σαλάχ και Ρόμπερτσον, ο «Σόμπο» βάσει ηλικίας και potential θα μπορούσε να είναι ένας εκ των ηγετών μελλοντικά για την ομάδα του... λιμανιού και σίγουρα οι φίλοι των κόκκινων δε θα ήθελαν να χάσουν έναν από τους πιο ποιοτικούς τους παίκτες.

Ο Μαγυάρος σταρ αναμένεται να είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της εποχής Ιραόλα, στο νέο μακροπρόθεσμο πλάνο επιτυχιών, που έχει θέσει ως στόχο ο σύλλογος του λιμανιού, υπό τις οδηγίες του Ισπανού αρχιτέκτονα.