Σόμποσλαϊ: Προφορική συμφωνία για πενταετή ανανέωση με τη Λίβερπουλ
Δεν το... κουνάει από το Λίβερπουλ ο Σόμποσλαϊ! Ο Ούγγρος μεσοεπιθετικός σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχει συμφωνήσει προφορικά για επέκταση συμβολαίου με τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ μέχρι το 2031.
Μάλιστα, ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στις τελευταίες λεπτομέρειες και στην επίσημη ανακοίνωση. Ο 25χρονος παίκτης ήταν από τους διακριθέντες σε μια κακή χρονιά για τους Reds, οι οποίοι δε θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν κάποιο τρόπαιο.
Μετά την αποχώρηση των Σαλάχ και Ρόμπερτσον, ο «Σόμπο» βάσει ηλικίας και potential θα μπορούσε να είναι ένας εκ των ηγετών μελλοντικά για την ομάδα του... λιμανιού και σίγουρα οι φίλοι των κόκκινων δε θα ήθελαν να χάσουν έναν από τους πιο ποιοτικούς τους παίκτες.
Ο Μαγυάρος σταρ αναμένεται να είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της εποχής Ιραόλα, στο νέο μακροπρόθεσμο πλάνο επιτυχιών, που έχει θέσει ως στόχο ο σύλλογος του λιμανιού, υπό τις οδηγίες του Ισπανού αρχιτέκτονα.
🚨🇭🇺 Dominik Szoboszlai has agreed to sign new FIVE year deal at Liverpool, valid until June 2031!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026
Verbal agreement in place with final details being sorted ahead of signature and official statement.
Szoboszlai stays, fully committed to #LFC new project under Andoni Iraola 🔴🔐 pic.twitter.com/5FBFAFwiTm
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.