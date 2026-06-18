Λίβερπουλ: «Έκλεψε» τον Βίκτορ Μουνιόθ από τη Νιουκάστλ, κερδισμένη η Ρεάλ
Η εποχή Άντονι Ιραόλα στη Λίβερπουλ ξεκινάει με μια πολλά υποσχόμενη προσθήκη, ενός ποδοσφαιριστή που ξεχώρισε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη La Liga, παρά το ότι αγωνιζόταν με τα χρώματα της Οσασούνα.
Ο λόγος για τον Βίκτορ Μουνιόθ, τον 22χρονο εξτρέμ του ισπανικού συλλόγου που αν δεν αλλάξει κάτι, θα φοράει τα κόκκινα της ομάδας από το Μερσεϊσάιντ, καθώς η διοίκηση της ομάδας κατάφερε να τον... κλέψει μέσα από τα χέρια της Νιουκάστλ.
🚨💣 EXCLUSIVE: Liverpool are set to sign Víctor Muñoz with HIJACK done, HERE WE GO! 🔴🇪🇸— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026
Newcastle in advanced talks for days but #LFC enter the deal, verbally agree terms with Muñoz and activate €40m release clause.
All set to be signed and another big surpise. 🧨 pic.twitter.com/iKjFWsR1nx
Τουλάχιστον έτσι αναφέρει σε ανάρτησή του ο έγκριτος Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο Ιταλός ρεπόρτερ κάνει λόγο για deal μεταξύ Λίβερπουλ και παίκτη στους προσωπικούς όρους, παρότι ο νεαρός winger ήταν σε προχωρημένες επαφές με τις «Καρακάξες». Πλέον, οι «Reds» καλούνται απλώς να πληρώσουν τη ρήτρα των 40 εκατ. ευρώ για να τον πάρουν στο Νησί.
Παράλληλα, από τη συμφωνία κερδισμένη θα βγει και η Ρεάλ Μαδρίτης, αφού ο Μουνιόθ ξεκίνησε από τις Ακαδημίες της και αγωνίστηκε και με την πρώτη ομάδα υπό τις οδηγίες του Κάρλο Αντσελότι. Η «βασίλισσα» θα λάβει περί τα 25 εκατ. ευρώ για τον ποδοσφαιριστή που πέρυσι είχε... περάσει και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
Víctor Muñoz gusta a muchos equipos además del Mallorca: Rayo (ahora mismo con una ligera ventaja), Espanyol, Alavés, Braga y Olympiakos. https://t.co/mXs3CPoDKb— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 1, 2025
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