Αλαβές - Οσασούνα 5-2: Ανέβηκε δεύτερη με χατ τρικ Μπογιέ
Συνεχίζει να εντυπωσιάζει η Αλαβές, που συνέτριψε με 5-2 εντός έδρας την Οσασούνα και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της La Liga, με δύο βαθμούς λιγότερους από την Μπαρτσελόνα.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Βάσκους, ο Λούκας Μπογιέ, με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ να σημειώνει χατ τρικ σκοράροντας στο 27' και στο 51' με εξαιρετικά μακρινά σουτ και στο 68' με κεφαλιά. Ντίας (36') και Ιμπάνιεθ (90') βρήκαν και αυτοί δίχτυα για τους νικητές, με τον Μπούντιμιρ να κάνει ό,τι μπορεί για την Οσασούνα, με δύο γκολ (46', 64' πέν.). Αυτή ήταν η πρώτη ήττα για τους Ροχίγιος, που είναι έβδομοι.
Την ίδια ώρα, Μάλαγα και Λεβάντε έμεναν στο 0-0, με τους γηπεδούχους να χάνουν πέναλτι με τον Τσούπε στο ένατο λεπτό και να παραμένουν δίχως νίκη μετά από τέσσερις αγωνιστικές.
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