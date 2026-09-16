Άνετο βράδυ είχε στο «Μετροπολιτάνο» η Ατλέτικο, που κέρδισε με 4-0 την Οσασούνα και βρέθηκε στην 3η θέση της La Liga. Τετράδα για τη Σεβίλλη του Βλαχοδήμου μετά το διπλό επί της Ντέπορ (0-1).

Παίζοντας εξαιρετικό και κυριαρχικό ποδόσφαιρο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε πολύ πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό 4-0 της Οσασούνα, για την 6η αγωνιστική της La Liga και ανέβηκε στην 3η θέση, στο -2 από την κορυφή.

Οι ποδοσφαιριστές του Ντιέγκο Σιμεόνε δημιούργησαν σωρεία ευκαιριών, όμως ο Αϊτόρ Φερνάντεθ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση (7 μεγάλες αποκρούσεις) και κράτησε στα «χαμηλά» τον δείκτη του σκορ. Σπουδαίο διπλό πήρε η Σεβίλλη του Βλαχοδήμου στο «Ριαθόρ» κόντρα στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια με 0-1 και έπιασε τετράδα.

Το ματς:

Οι Ροχιμπλάνκος μπήκαν καλά στο ματς και μόλις στο 10΄ο Λούκμαν αστόχησε με κεφαλιά από πολύ πλεονεκτική θέση. Τεράστια ευκαιρία έχασαν και οι φιλοξενούμενοι δυο λεπτά μετά, με τον Όμπλακ να σταματάει το τετ-α-τετ με τον Γκαρθία.

Η πίεση των γηπεδούχων συνεχίστηκε και στο 24ο λεπτό ο Τζόναθαν Ντέιβιντ με κοντινό τελείωμα ολοκλήρωσε ιδανικά τον όμορφο συνδυασμό των παικτών του Σιμεόνε για το 1-0. Το... σφυροκόπημα από πλευράς Ατλέτι συνεχίστηκε, όμως παρά τις 16 τελικές και τα 3.15 XGoals ημιχρόνου, ο Αϊτόρ Φερνάντες κράτησε το σκορ μέχρι την ανάπαυλα.

Πριν συμπληρωθούν 10 λεπτά στο δεύτερο μέρος, η Ατλέτικο πήρε αυτό που άξιζε. Ο Λούκμαν σέρβιρε ιδανικά και ο Κανγκ Ιν Λι με ωραίο διαγώνιο σουτ σημείωσε το 2-0 (54'). Ο καταιγισμός συνεχίστηκε στο 64', με τον Λε Νορμάντ να σκοράρει με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή και να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε με ιδανικό πλασέ ο Άλεξ Μπαένα στο 82'.

Ντεπορτίβο Λα Κορούνια - Σεβίλλη 0-1

Σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα και με ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς πολλές αξιόλογες στιγμές μπροστά από τα δυο καρέ, οι Σεβιγιάνοι προηγήθηκαν στο 52ο λεπτό με ωραίο σουτ του Μιγκέλ Σιέρα.

Τα πράγματα για την Ντέπορ χειροτέρευσαν στο 59', όταν μετά από έλεγχο VAR, ο Ανχελίνο είδε την κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες. Παρόλα αυτά, στο 70' χρειάστηκε μια εντυπωσιακή επέμβαση από τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο σε προσπάθεια του Γένσεν, προκειμένου να κρατηθεί το μηδέν μέχρι το φινάλε.