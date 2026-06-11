Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ υπέγραψε ο γιος του Τζιμπρίλ Σισέ, βαδίζοντας στα χνάρια του πατέρα του.

«Κατά μάνα, κατά κύρη, κατά γιο και θυγατέρα» λέει ο θυμόσοφος λαός, με την οικογένεια Σισέ να αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Είκοσι δυο χρόνια άλλωστε μετά το ντεμπούτο του Τζιμπρίλ Σισέ με τη φανέλα της Λίβερπουλ, ο γιος του ετοιμάζεται να διαβεί το μονοπάτι που χάραξε ο πατέρας του.

Ο λόγος για τον Πρινς Σισέ, τον 17χρονο γιο του πρώην επιθετικού του Παναθηναϊκού, ο οποίος μετά από μια πορεία στα τμήματα υποδομής των Reds υπέγραψε πλέον το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με το αγγλικό κλαμπ. Το παράδοξο πάντως είναι πως πατέρας και γιος έχουν μια σημαντική διαφορά: Δεν παίζουν στην ίδια θέση!

Σε αντίθεση με τον Τζιμπρίλ, ο 17χρονος Πρινς αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός στη Λίβερπουλ και θεωρείται ως ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα στη θέση του στο Νησί. Αν και έχει γεννηθεί στο Τσέστερ της Αγγλίας έχει πάρει την ουαλική υπηκοότητα κι έχει κληθεί δώδεκα φορές για να εκπροσωπήσει την εθνική του στις μικρές ηλικίες.

Η ανακοίνωση της Λίβερπουλ

«Ο Πρινς Σισέ υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του με τη Λίβερπουλ. Ο 17χρονος βρίσκεται στον σύλλογο από τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες και κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26 πραγματοποίησε ονειρεμένο ντεμπούτο με την ομάδα Κ21, σκοράροντας στο πρώτο του παιχνίδι.

Τα τελευταία χρόνια ο Σισέ έχει αλλάξει θέση, μεταβαίνοντας από την επίθεση στην άμυνα, και πλέον αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός αμυντικός.

Έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Premier League 2 τον Μάρτιο, στον αγώνα απέναντι στην Τότεναμ στις εγκαταστάσεις της ακαδημίας στο Κέρκμπι, όπου σκόραρε με κεφαλιά στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Πρινς είναι γιος του πρώην επιθετικού της Λίβερπουλ, Τζιμπρίλ Σισέ, ενώ έχει αγωνιστεί και με την εθνική ομάδα Νέων της Ουαλίας (Κ19)» η ανακοίνωση της Λίβερπουλ.