Οι πρώτες συζητήσεις ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι για τον Ρόδρι είναι γεγονός. Τι ποσό προσφέρει η «βασίλισσα».

Για το απόλυτο «μπαμ» του καλοκαιριού φαίνεται πως είναι πανέτοιμη η Ρεάλ Μαδρίτης και το όνομα φυσικά δεν προκύπτει τώρα, αλλά ακούγεται αρκετό διάστημα και δεν είναι άλλο από αυτό του Ρόδρι.

Ο Ισπανός μέσος της Μάντσεστερ Σίτι που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Ρόχα και αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του τουρνουά, είναι ο απόλυτος στόχος των «Μερένγκχες», με τον Φλορεντίνο Πέρεθ πλέον να έχει δώσει την έγκρισή του για την έναρξη των συζητήσεων.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο σύλλογοι ξεκίνησαν και επίσημα τις επαφές για ενδεχόμενη μεταγραφή του 30χρονου χαφ, με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο να τονίζει πως η «βασίλισσα» σκοπεύει να δαπανήσει περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ για να τον πάρει από τους «πολίτες».

Παράλληλα στη Μαδρίτη εργάζονται και για την ολοκλήρωση της προσθήκης του Γιαν Ντιομαντέ από τη Λειψία, με το κόστος να ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ.