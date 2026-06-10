Έσπασε τον κουμπαρά η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία σύμφωνα με το «Athletic» έκανε πρόταση 140 εκατομμυρίων ευρώ στη Νότιγχαμ για την απόκτηση του Έλιοτ Άντερσον.

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν... αστειεύεται για την υπόθεση του Έλιοτ Άντερσον. Οι Citizens έχουν ξεχωρίσει το προφίλ του Άγγλου μέσου ως το ιδανικό για ενίσχυση στον άξονα κι έκρουσαν την πόρτα της Νότιγχαμ Φόρεστ με προφορική πρόταση που... ζαλίζει.

Σύμφωνα με το «Athletic», η ομάδα του Μάντσεστερ έκανε προσφορά που ξεπερνάει τα 140 εκατομμύρια ευρώ, όμως ακόμα κι έτσι δεν είναι βέβαιο ότι θα αποσπάσει το «ναι» των Reds. Το fix ποσό άλλωστε ανέρχεται στα 120 εκατομμύρια ευρώ με τα υπόλοιπα να συμπεριλαμβάνονται σε μορφή μπόνους, σε μια φόρμουλα που μπορεί να προκαλέσει εμπόδια στο deal.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ άλλωστε θέλει να πουλήσει τον Άντερσον για ένα ποσό ποσό μεγαλύτερο των 140 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο όμως δεν θα συμπεριλαμβάνεται κανένα μπόνους! Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική συνθήκη που μπορεί να αποθαρρύνει πολλούς μνηστήρες, όπως οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Νιούκαστλ που εξετάζουν με τη σειρά τους την προοπτική.

Με άλλα λόγια η Νότιγχαμ Φόρεστ θα πουλήσει μόνο για μεταγραφή ρεκόρ στην ιστορία της Premier League, ξεπερνώντας μέχρι και τα 150 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε το 2025 η Λίβερπουλ για να αποκτήσει τον Αλεξάντερ Ίσακ.

Θυμίζουμε πως ο Άντερσον δεσμεύεται με τρία ακόμα χρόνια στο συμβόλαιό του με τους Reds, ενώ φέτος αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι στο χώρο του άξονα.