Η Μάντσεστερ Σίτι ενέταξε στο δυναμικό της τον Άλαν Ελίας, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Η Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του 22χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού Άλαν Ελίας από την Παλμέιρας. Ο ταλαντούχος εξτρέμ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους Πολίτες, το οποίο θα τον κρατήσει στο «Έτιχαντ» έως το καλοκαίρι του 2031.

Ο Πάμπλο Άλαν Αντράντε Ελίας, όπως είναι το πλήρες όνομά του, στα 14 εντάχθηκε στη Φιγκεϊρένσε, όπου τον εντόπισαν οι σκάουτερ της Παλμέιρας. Μετακόμισε στη συνέχεια στο Σάο Πάολο, φόρεσε τη φανέλα με το Νο1» στις ακαδημίες, σημειώνοντας 17 γκολ και τέσσερις ασίστ στην Κ20, πριν καθιερωθεί στη συνέχεια στην πρώτη ομάδα.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται κυρίως ως δεξί εξτρέμ, αλλά μπορεί να προσφέρει λύσεις και στη μεσαία γραμμή. Μπορεί να παίξει ως δεύτερος επιθετικός, ακόμη και ως ακραίος μπακ.

Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα επιβεβαίωσε την απόκτησή του σημειώνοντας πως η πορεία του νεαρού Βραζιλιάνου θυμίζει πολύ εκείνη των Βίτορ Ρέις και Γκαμπριέλ Ζεσούς.