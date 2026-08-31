Μάντσεστερ Σίτι: Ανακοίνωσε τον 22χρονο Άλαν Ελίας από την Παλμέιρας
Η Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του 22χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού Άλαν Ελίας από την Παλμέιρας. Ο ταλαντούχος εξτρέμ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους Πολίτες, το οποίο θα τον κρατήσει στο «Έτιχαντ» έως το καλοκαίρι του 2031.
Ο Πάμπλο Άλαν Αντράντε Ελίας, όπως είναι το πλήρες όνομά του, στα 14 εντάχθηκε στη Φιγκεϊρένσε, όπου τον εντόπισαν οι σκάουτερ της Παλμέιρας. Μετακόμισε στη συνέχεια στο Σάο Πάολο, φόρεσε τη φανέλα με το Νο1» στις ακαδημίες, σημειώνοντας 17 γκολ και τέσσερις ασίστ στην Κ20, πριν καθιερωθεί στη συνέχεια στην πρώτη ομάδα.
Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται κυρίως ως δεξί εξτρέμ, αλλά μπορεί να προσφέρει λύσεις και στη μεσαία γραμμή. Μπορεί να παίξει ως δεύτερος επιθετικός, ακόμη και ως ακραίος μπακ.
Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα επιβεβαίωσε την απόκτησή του σημειώνοντας πως η πορεία του νεαρού Βραζιλιάνου θυμίζει πολύ εκείνη των Βίτορ Ρέις και Γκαμπριέλ Ζεσούς.
Manchester loves a fighter. pic.twitter.com/jMN5zNKfrd— Manchester City (@ManCity) August 31, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.