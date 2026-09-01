Η Άρσεναλ με πρωταγωνιστή τον Σάκα επικράτησε 1-0 της Άστον Βίλα εκτός έδρας και έμεινε στην κορυφή της Premier League. Αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο ο Τζόλης.

H Άρσεναλ πέρασε και από το «Villa Park», επικράτησε 1-0 της Άστον Βίλα και πέτυχε τη δεύτερή της νίκη σε ισάριθμα ματς. Οι Λονδρέζοι ήταν πιο αποτελεσματικοί, πήραν αυτό που ήθελαν και συνέχισαν στην κορυφή. Στον αντίποδα, οι Βίλανς για πρώτη φορά έπειτα από 24 χρόνια αρχίζουν τη σεζόν με δυο ήττες και χωρίς να έχουν βρει δίχτυα. Αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο ο Τζόλης.

Ισορροπημένο ήταν το πρώτο ημίχρονο στο «Villa Park», με την Άστον Βίλα και την Άρσεναλ να οδηγούνται στα αποδυτήρια χωρίς σκορ. Οι Gunners προσπάθησαν να δημιουργήσουν κινδύνους κυρίως από τα άκρα, καταγράφοντας 12 σέντρες στο πρώτο 45λεπτο, δίχως όμως να καταφέρουν να τις αξιοποιήσουν. Ο Τζόλης ήταν δραστήριος, αλλά και... νευρικός με αντίπαλο τον Κας. Κακό ματς, ελάχιστες φάσεις και είναι χαρακτηριστικό πως η τελευταία από τις τέσσερις τελικές προσπάθειες της Άρσεναλ στο πρώτο μέρος σημειώθηκε μόλις στο 18ο λεπτό. Αντίθετα, η ομάδα του Ουνάι Έμερι παρουσίασε πολύ καλή εικόνα απέναντι στους πρωταθλητές και κατάφερε να δημιουργήσει προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα, όμως δεν είχε την ουσία. Η μεγαλύτερη ευκαιρία ανήκε στην Άστον Βίλα, με τον Μπουεντία στο 11ο λεπτό να σημαδεύει το δοκάρι.

Στην ανάπαυλα, ο Αρτέτα προχώρησε σε αλλαγή, περνώντας τον Έζε στη θέση του Τζόλη, ο οποίος είχε δεχθεί κίτρινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο και δεν έδειχνε άνετα με το σκληρό παιχνίδι του Κας.

Οι Gunners επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο με μεγαλύτερη ένταση, κυκλοφόρησαν καλύτερα την μπάλα και στο 59ό λεπτό βρήκαν τελικά το γκολ που αναζητούσαν. Οι Λονδρέζοι συνδυάστηκαν υπέροχα, ο Καλαφιόρι έκανε εξαιρετική κίνηση στην πλάτη της άμυνας και έστειλε την μπάλα στην περιοχή, όπου ο Σάκα είχε πάρει την κατάλληλη θέση και με ιδανική προβολή διαμόρφωσε το 1-0.

Θετική ήταν η παρουσία του Γκιμαράες, ο οποίος με τις κάθετες μεταβιβάσεις του έδωσε ταχύτητα και μεγαλύτερη αμεσότητα στο παιχνίδι των Gunners. Μάλιστα, στο 75ο λεπτό δημιούργησε την ευκαιρία για το 2-0, βρίσκοντας τον Χάβερτς σε θέση βολής, όμως ο Σουζούκι αντέδρασε εξαιρετικά και κράτησε την ομάδα του στο παιχνίδι.

Την ίδια στιγμή, η Άρσεναλ ήταν εξαιρετική ανασταλτικά, περιορίζοντας πλήρως την Άστον Βίλα, η οποία δεν κατάφερε να καταγράψει ούτε μία τελική προσπάθεια εντός εστίας. Οι Gunners διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, διατήρησαν το 1-0 και έφυγαν από το «Villa Park» με το τρίποντο, κάνοντας το δύο στα δύο στο ξεκίνημα της σεζόν.